31.10.2018 13:43

«За життя» вернет недра народу и снизит тарифы в три раза

По словам Вадима Рабиновича, партия «За життя» добьется того, чтобы украинские недра были возвращены в государственную собственность, благодаря чему тарифы для населения можно будет снизить в три раза.



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«Повышение правительством тарифов на газ – это преступление высокого уровня. В нашей стране добывается 20,4 млрд кубометров газа. А потребляем мы все, вместе с бюджетными организациями, 15,4 млрд кубометров. Газ собственной добычи должен продаваться людям по себестоимости, следовательно, тарифы могут и должны быть снижены в три раза. Все остальное – это преступная сверхприбыль олигархов», – подчеркнул политик.

Он напомнил, что все недра страны, согласно Конституции, принадлежат народу, а значит – не могут быть приватизированы.

«Задача у нас очень простая: как все нормальные страны, как это сделала, например, Норвегия, мы должны вернуть недра в государственную собственность. После этого мы сможем сделать тарифы в три раза меньшими. От этого пострадают человек 15-20 олигархов – ну и бог с ними. Лучше пусть они потерпят, чем весь народ будет терпеть», – констатировал парламентарий.

Лидер партии «За життя» также анонсировал акции против неподъемных тарифов, которые планирует проводить его политсила.

«Я считаю, что когда люди получают зарплату, несовместимую с жизнью, когда тарифы несовместимы с зарплатами, то очевидно, что это – геноцид народа. И народ должен этому сопротивляться! Поэтому партия «За життя» будет готовить акции конституционного сопротивления», – заключил Вадим Рабинович.