13.11.2018 19:49

Александр Грановский встретился с коллективом Харьковской студенческой больницы

Народный депутат Украины Александр Грановский встретился с коллективом Харьковской городской студенческой больницы.



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Политик прибыл в Харьков по личному приглашению мэра Геннадия Кернеса, чтобы определить наиболее актуальные проблемы в медицинской сфере и способствовать их решению как на центральном, так и на местном уровне.

“Харьков является очень важным для меня городом, я провожу здесь очень много времени. Это прекрасный город и городская власть сегодня делает невозможное, вопреки всем трудностям поддерживая медучреждения, школы и объекты социальной сферы на должном уровне. Но есть множество проблем, которые без поддержки на государственном уровне решить не получится. И я сделаю все, чтобы эта поддержка появилась, - заявил Грановский.

Больше всего харьковских медиков волнует ход медреформы - по их мнению, те, кто занимается реформой в столице, не вполне понимают, что происходит на местах.

“Чтобы обратить внимание народных депутатов на существующие проблемы харьковских медиков, я инициировал проведение выездного заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, которое впервые в истории пройдет в Харькове 14 ноября. Надеюсь, в общей дискуссии мы сможем выработать шаги по решению этих проблем”, - отметил нардеп.

Отметим, что в городе действует программа благотворительного фонда Александра Грановского “Пульс Харькова”, основной целью которой является помощь в решении проблем медицинской сферы.