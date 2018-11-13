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13.11.2018  19:49   

Александр Грановский встретился с коллективом Харьковской студенческой больницы

Народный депутат Украины Александр Грановский встретился с коллективом Харьковской городской студенческой больницы.


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Политик прибыл в Харьков по личному приглашению мэра Геннадия Кернеса, чтобы определить наиболее актуальные проблемы в медицинской сфере и способствовать их решению как на центральном, так и на местном уровне. 
 
“Харьков является очень важным для меня городом, я провожу здесь очень много времени. Это прекрасный город и городская власть сегодня делает невозможное, вопреки всем трудностям поддерживая медучреждения, школы и объекты социальной сферы на должном уровне. Но есть множество проблем, которые без поддержки на государственном уровне решить не получится. И я сделаю все, чтобы эта поддержка появилась, - заявил Грановский. 
 
Больше всего харьковских медиков волнует ход медреформы - по их мнению, те, кто занимается реформой в столице, не вполне понимают, что происходит на местах. 
 
“Чтобы обратить внимание народных депутатов на существующие проблемы харьковских медиков, я инициировал проведение выездного заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, которое впервые в истории пройдет в Харькове 14 ноября. Надеюсь, в общей дискуссии мы сможем выработать шаги по решению этих проблем”, - отметил нардеп. 
 
Отметим, что в городе действует  программа благотворительного фонда Александра Грановского “Пульс Харькова”, основной целью которой является помощь в решении проблем медицинской сферы.
Тэги:  грановский, студенческая больница, харьков
 
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