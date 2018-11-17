Главная Новости Политика Юлия Тимошенко поздравила учащихся украинских вузов с днём студента.
17.11.2018  16:21   

Юлия Тимошенко поздравила учащихся украинских вузов с днём студента.

В поздравлении на своей странице в Facebook она отметила, что именно студенты писали лучшие страницы украинской истории.


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"Студенты всегда стояли в авангарде изменений и не оставляли попыток поднять общество до качественно новых стандартов достоинства, чести, культуры. Именно с вами, вашей энергией, позитивной революционностью, творческим хорошим радикализмом я связываю пришедшие изменения к лучшему в стране"

Харьков, являющийся одним из крупнейших центров образования, принято считать студенческой столицей Украины.

В данный момент в городе готовят специалистов 68 ВУЗов разных форм собственности и уровней аккредитации, среди которых 17 университетов. Специализации различны: технические, военные, экономические, аграрные, медицинские, творческие.

Всего в харьковских ВУЗах обучается более 160 тысяч студентов.

Тэги:  тимошенко, поздравление, украина, харьков
 
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