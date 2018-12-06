06.12.2018 09:00

Работу Постоянного представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы презентовали в Харькове

Презентация работы Постоянного представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Украине состоялась 5 декабря в Харьковском городском совете.



// city.kharkov.ua

Мероприятие прошло в рамках Международной конференции «Особенности взаимодействия иностранных и дипломатических представительств с органами местного самоуправления: местный аспект». В нем приняли участие заместители городского головы, директора департаментов горсовета, почетные консулы иностранных государств в Харькове.



Как отметил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, участие в работе Ассоциации дает Харькову возможность установления двусторонних взаимовыгодных связей с городами-участниками, объединенными совместными интересами. Примером тому является подписание в 2016 году Меморандума о сотрудничестве между городами Харьковом и Ченстоховой (Польша) в сфере туризма, в 2017 году - Протокола о намерениях между городами Харьковом и Люблином (Польша). Также наметились двусторонние контакты на межмуниципальном уровне с городом Авиньон (Франция).



«Совсем недавно были завершены все необходимые процедуры по надлежащей государственной регистрации Постоянного представительства Ассоциации, и теперь ему предстоит большая и серьезная работа. Перед ним стоят сложные и ответственные задачи. Уверен, что оно с ними справится достойно. Со своей стороны руководство Харьковского городского совета будет всемерно содействовать деятельности представительства в рамках работы по развитию международных связей, совершенствованию форм и способов международного сотрудничества города Харькова», - сообщил Михаил Фатеев.



Директор Департамента государственного протокола МИД Украины Ольга Чубрикова также отметила, что Харьков достойно представляет Украину на международной арене.



«Это и работа горсовета с иностранным дипломатическим корпусом, и широкое представительство почетных консульских учреждений в городе, и организация программ официальных визитов высоких должностных лиц иностранных государств. Логично, что такая активная деятельность не осталась незамеченной», - подчеркнула представитель МИД.



Почетный консул Грузии в Харькове, председатель Постоянного представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Украине Александра Чихладзе рассказала о том, чем будет заниматься представительство.



«Мы намерены активизировать работу с другими украинскими городами в обмене опытом, предоставлении консультаций, в профессиональных обменах. Будем заниматься продвижением европейских ценностей и распространением идей европейского единства», - сообщила Александра Чихладзе.



Также в рамках мероприятия состоялась презентация календаря с изображением зданий и помещений в Харькове, где в конце XIX - начале ХХ веков находились представительства иностранных государств.



Справка. В 2010 году Харькову была присуждена высшая награда Совета Европы - Приз Европы. В 2015 году решением Генеральной ассамблеи Ассоциации город Харьков возглавил ее работу, а в 2017 году был переизбран на этот пост. На сегодняшний день Ассоциация городов-обладателей Приза Европы объединяет 78 европейских городов.