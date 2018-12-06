06.12.2018 19:11

Депутаты облсовета из разных политических сил объединились

Депутатская группа «Единство и развитие» образована в Харьковском областном совете. О ее целях и задачах рассказал заместитель главы нового объединения Владимир Скоробагач.



//dozor.kharkov.ua

Заместитель председателя Харьковского областного совета, глава фракции «Відродження» в облсовете Владимир Скоробагач отметил, что возглавила группу глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная. В ее состав вошли 90 депутатов из фракций «Відродження», Блок Петра Порошенко «Солідарність», «Батьківщина», «Опозиційний блок», «Об'єднання «Самопоміч» и «Наш край».

Владимир Скоробагач подчеркнул, что объединение не носит политический характер.

«Цена власти – это ответственность. Ее мы несем перед каждым жителем Харьковской области. В объединение вошли депутаты разных фракций, которые объединились, прежде всего, для защиты интересов жителей Харьковщины, для решения проблемных вопросов людей, как в городах, так и в маленьких населенных пунктах, чтобы люди знали – о них заботятся, их слышат», – объяснил цель создания новой депутатской группы Владимир Скоробагач.

Представители разных политических сил вместе будут работать над проектами по развитию региона. Уделят внимание строительству современного онкологического комплекса, завершению реконструкции Харьковской филармонии, новых центров административных услуг, школ, детских садов, развитию инфраструктуры в регионе.