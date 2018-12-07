07.12.2018 18:12

Тимошенко: Главная проблема Украины – неэффективное управление

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко считает, что децентрализацию, которая уже несколько лет проводится в Украине, на самом деле сложно назвать таковой, поскольку ряд полномочий и свобод, которыми должны быть наделены общины (в том числе в плане распоряжения своими средствами), остаются за «центром».



facebook.com

Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

"7-го декабря в Украине отмечается день местного самоуправления. На самом деле, только "отмечается", потому что реальное, действенное и эффективное самоуправление в Украине за все годы независимости так и не появилось. Самоуправление не работает в полном объеме. Децентрализация происходит только в планах и в докладах", - сказала политик.

По словам народного депутата и кандидат в президенты Юлии Тимошенко, Украине нужны действующие законы, закрепленные в Конституции, усиление местного самоуправления и гражданского общества, построение реального правосудия и формирование эффективной правоохранительной системы.

"Из всех прав, которые имеют местные представители власти, у нас только два: ругаться и жаловаться. Кроме того, в стране отсутствует какая-либо связь между гражданами и процессами муниципального управления. И это основа демократического гражданского общества. Когда мы цитируем Тараса Шевченко ("В своем доме своя истина, и сила, и воля"), когда говорят, что народ Украины должен быть мастером в своем собственном доме, то мы имеем в виду, в первую очередь, полноправное участие граждан в организации своей собственной жизни," - отметила Тимошенко.

По мнению политика, учитывая современное состояние государства, логичным является вывод о главной проблеме Украины – неэффективном управлении, которое базируется на сохранении коррупционно-олигархической системы. Все изменения сводятся к перестановке лиц во власти и небольшим изменениям для приспособления к новым факторам внешней среды.

"Еще в 2008-м году мы разработали бюджетный кодекс, который предусматривал полную финансовую независимость до уровня деревни. Мы провели титаническую работу и расписали 12 тысяч местных бюджетов. Мы движемся в правильном направлении. К сожалению, тогда нам не удалось довести то, что было запланировано, до окончательного результата. Наши решения были заблокированы, инициативы были отменены", - подытожила лидер партии.

Политик отметила, что после президентских выборов ее команда готова создать по-настоящему эффективную систему местного самоуправления в Украине. Для этого есть политическая воля и есть желание.