29.12.2018 16:58

Александр Грановский предложил назвать улицу в честь братьев Ахиезеров, одних из основателей украинской школы физики и математики

Идея дать одной из улиц Харькова имя братьев Ахиезеров возникла в ходе встречи с мэром Харькова Геннадием Кернесом и ученым Яковом Шифриным.



// Facebook

Об этом народный депутат Александр Грановский написал в своем Facebook.



«Когда я встречался с легендарным Шифрин Яков Соломонович, которому вот-вот исполнится 99, позволю себе напомнить, он обратился буквально с двумя просьбами и ни одна из них не касалась вопросов оказания помощи ему непосредственно или его семье. Основная - вспомнить о двух не менее легендарных героях Харькова: братьях Ахиезере Науме Ильиче и Ахиезере Александре Ильиче. По мнению Якова Соломоновича, братья Ахиезеры стояли у истоков и фактически основали украинскую школу физики и математики» – написал он.

По словам Александра Грановского, инициатива – дать одной из улиц Харькова имя братьев Ахиезеров – возникла в ходе его встречи с мэром Харькова Геннадием Кернесом и ученым Яковом Шифриным.

«После встречи с Яковом Соломоновичем я обратился с просьбой к мэру Харькова Геннадию Кернесу о возможности проведения совместной встречи с целью обсудить те немногочисленные просьбы такого заслуженного человека. В конечном итоге, я помог Якову Соломоновичу собраться и приехать в здание мэрии Харькова и такую встречу мы, конечно же, провели несмотря на преклонный возраст собеседника.



В результате проведенной дружеской беседы, возникла инициатива - дать одной из улиц Харькова имя братьев Ахиезеров, так как и они, по общему мнению, заслужили такую память о себе и своих заслугах, и сам город тоже», – рассказал Грановский.



Решение о переименовании улицы относится к компетенции депутатов харьковского городского совета, написал нардеп, его же роль «может заключаться в рекомендации и инициативе».

«Было б здорово, если б небезразличные харьковчане высказали свое мнение на этот счет», – резюмировал Александр Грановский.

Больше о жизненном пути и научной деятельности братьев Ахиезерах можно узнать здесь.