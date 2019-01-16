16.01.2019 10:18

В Харькове открылось Почетное консульство Словакии

Открытие Почетного консульства Словацкой Республики состоялось 15 января в Харькове, в здании по ул. Чернышевской, 26.



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, руководители областных органов власти.

Павел Климкин подчеркнул, что Украину и Словакию связывают давние дружеские отношения.



«Это замечательно, что наши словацкие друзья пришли в Харьков. Открытие почетного консульства - это возможность использовать уникальные деловые, академические и просто человеческие связи, начать теснее знакомиться с культурой друг друга. В Украине эффективно работают многие словацкие проекты, и я уверен, что теперь они придут и в Харьков», - отметил министр иностранных дел Украины.



В свою очередь Александр Новак сообщил, что международное сотрудничество на муниципальном уровне является приоритетным направлением работы Харьковского горсовета.



«Харьков поддерживает связи с 33 городами иностранных государств, и приятно, что среди них есть и словацкий город Трнава. Нас объединяет пятилетний опыт сотрудничества, и есть большие планы на будущее. Уверен, что с открытием почетного консульства у нас появятся новые взаимные возможности», - отметил Александр Новак.



Почетным консулом Словакии в городе Харькове стал председатель правления ПАО «ФЭД» Виктор Попов. По его словам, он намерен развивать сотрудничество в экономике, образовании, науке, спорте, культуре.



«Словакия имеет удивительный опыт в экономической сфере. За короткое время страна добилась положительных темпов развития, значительно повысила уровень социальных стандартов. Мы можем многому научиться», - сказал он.



А первым, пилотным, проектом, как сообщил Виктор Попов, должно стать строительство промышленной площадки в Словакии для создания и выпуска авиационной и космической продукции при участии завода «ФЭД». Этот проект должен быть реализован уже в этом году.