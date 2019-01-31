31.01.2019 17:12

В. Зеленский, П. Порошенко и Ю. Тимошенко - лидеры предвыборного рейтинга

Если бы президентские выборы состоялись сегодня, во второй тур выборов вышли бы В. Зеленский и П. Порошенко.



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16 - 29 января 2019 силами три социологических компании - Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова провели социологическое исследование , в котором приняли участие 11 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий). Выборка репрезентативна для населения Украина в возрасте от 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания.

Наибольшую поддержку населения среди тех, кто примет участие в голосовании и определился со своим выбором, получил бы Владимир Зеленский (23%). Второе место занимает Петр Порошенко - 16,4%. За Юлию Тимошенко готовы отдать респонденты 15,7% своих голосов.