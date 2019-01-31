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31.01.2019  17:12   

В. Зеленский, П. Порошенко и Ю. Тимошенко - лидеры предвыборного рейтинга

Если бы президентские выборы состоялись сегодня, во второй тур выборов вышли бы В. Зеленский и П. Порошенко.


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16 - 29 января 2019 силами три социологических компании - Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова провели социологическое исследование, в котором приняли участие 11 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий).  Выборка репрезентативна для населения Украина в возрасте от 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания.
 
Наибольшую поддержку населения среди тех, кто примет участие в голосовании и определился со  своим выбором, получил бы Владимир Зеленский (23%).  Второе место занимает Петр Порошенко -  16,4%.  За Юлию Тимошенко готовы отдать респонденты 15,7% своих голосов.
 
Таким образом если бы президентские выборы состоялись сегодня, то во второй тур выборов  попали бы В.Зеленский и П.Порошенко.
 
В общем, около 23% избирателей на данный момент еще не знают, за кого отдадут свой голос.
 
В ходе исследования респондентам также было предложено сделать свой собственный прогноз  того, кто станет следующим Президентом Украины (вопрос: «Независимо от того, за кого Вы  собираетесь голосовать, из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит? ")
 
Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают  П.Порошенко - 20,5%.  Победу Ю.Тимошенко прогнозируют 19,9% опрошенных, а В.Зеленского -  10,8%.
 
Значительная часть опрошенных (36,4%) еще не смогли определиться с тем, кто именно станет следующим  Президентом Украины.
 
Наиболее актуальными проблемами для большинства опрошенных является война на Востоке Украины (61,2%) и  социально-экономические проблемы: низкий уровень зарплат или пенсий (53,7%), высокие коммунальные тарифы  (52,7%) и рост цен (28,9%)
 
Значительная часть населения отнесла к самым актуальным проблемам коррупции в центральной  власти (21,6%), безработица (19,8%) и коррупция в судах, полиции, прокуратуре (15,4%).
 
Наименее значимыми проблемами украинцы считают отсутствие свободы слова и демократии  (1,7%), недоступность качественного образования (2,6%) и неблагоприятные условия для ведения бизнеса (4,9%).
 
В общественных настроениях сохраняется поддержка населением задекларированного страной курса  на евроинтеграцию.  Поэтому основными векторами Украины на международной арене, респонденты считают  развитие страны опираясь на собственные ресурсы (48,5%) и более решительное движение в направлении Европы  (38,8)%. Всего около 7% считают, что Украина должна двигаться в направлении России.
 
 Подавляющее большинство украинский относит себя к православному вероисповеданию (70,7%).  Среди них подавляющее большинство идентифицирует себя с новой Православной церковью Украины (ПЦУ,  Митрополит Епифаний) - 43,9%.  Просто православными (не относят себя к определенной церкви) называет  себя 38,4% опрошенных.  С УПЦ Московского патриархата (митрополит Онуфрий) идентифицирует себя 15,2%
православных украинский.

Источник:   Центр «Социс»
 Тэги:  рейтинг, выборы, украина, харьков
 
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