В. Зеленский, П. Порошенко и Ю. Тимошенко - лидеры предвыборного рейтинга

Таким образом если бы президентские выборы состоялись сегодня, то во второй тур выборов попали бы В.Зеленский и П.Порошенко.
В общем, около 23% избирателей на данный момент еще не знают, за кого отдадут свой голос.
В ходе исследования респондентам также было предложено сделать свой собственный прогноз того, кто станет следующим Президентом Украины (вопрос: «Независимо от того, за кого Вы собираетесь голосовать, из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит? ")
Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают П.Порошенко - 20,5%. Победу Ю.Тимошенко прогнозируют 19,9% опрошенных, а В.Зеленского - 10,8%.
Значительная часть опрошенных (36,4%) еще не смогли определиться с тем, кто именно станет следующим Президентом Украины.
Наиболее актуальными проблемами для большинства опрошенных является война на Востоке Украины (61,2%) и социально-экономические проблемы: низкий уровень зарплат или пенсий (53,7%), высокие коммунальные тарифы (52,7%) и рост цен (28,9%)
Значительная часть населения отнесла к самым актуальным проблемам коррупции в центральной власти (21,6%), безработица (19,8%) и коррупция в судах, полиции, прокуратуре (15,4%).
Наименее значимыми проблемами украинцы считают отсутствие свободы слова и демократии (1,7%), недоступность качественного образования (2,6%) и неблагоприятные условия для ведения бизнеса (4,9%).
В общественных настроениях сохраняется поддержка населением задекларированного страной курса на евроинтеграцию. Поэтому основными векторами Украины на международной арене, респонденты считают развитие страны опираясь на собственные ресурсы (48,5%) и более решительное движение в направлении Европы (38,8)%. Всего около 7% считают, что Украина должна двигаться в направлении России.
Подавляющее большинство украинский относит себя к православному вероисповеданию (70,7%). Среди них подавляющее большинство идентифицирует себя с новой Православной церковью Украины (ПЦУ, Митрополит Епифаний) - 43,9%. Просто православными (не относят себя к определенной церкви) называет себя 38,4% опрошенных. С УПЦ Московского патриархата (митрополит Онуфрий) идентифицирует себя 15,2%
православных украинский.