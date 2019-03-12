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12.03.2019  19:03   

Сергей Власенко: «Пенсионная система должна быть накопительной»

Народный депутат от партии «Батьківщина» Сергей Власенко посетил Харьков с визитом, в ходе которого рассказал о реформах и изменениях, которые необходимы государству.


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«Вы знаете, мне порой кажется, что за слово реформа скоро на улице бить начнут. Все время идут рапорты о том, что у нас реформа такая состоялась, такая состоялась… А когда общаешься с людьми — люди живут все хуже и хуже» - заметил народный депутат Сергей Власенко.
 
В ходе общения с журналистами народный депутат рассказал об изменениях, которые необходимы в пенсионной системе.
 
«Если мы говорим о пенсионной системе, нужно переходить на ту модель, по которой живет весь мир. Это накопительная пенсионная система, где ты сам пополняешь свой пенсионный счет. И в дальнейшем даже можешь передать его в наследство своим детям. Конечно, надо разработать специальную программу для тех людей, которые своим трудом уже вложились в развитие нашей экономики. То есть должна быть специальная государственная программа, которая обеспечит этих людей нормальным уровнем доходов».
 
Самым важным, по мнению Власенко, является то, что невозможно увеличить зарплаты и пенсии украинцев без запуска экономики.
 
«Мы предлагаем отказаться от налога на добавленную стоимость, наиболее коррупционного в Украине, и заменить его небольшим налогом с продаж. Это позволит достаточно быстро наполнить бюджет. И второе: очень важно вывести большую часть экономики из тени. Сегодня согласно официальной статистике около 47% экономики находится в тени. Это позволит заработать предприятиям, это позволит создать новые рабочие места и, как следствие, улучшить благосостояние людей».
Тэги:  власенко, пенсионная система, украина, харьков
 
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