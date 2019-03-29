29.03.2019 18:31

29 марта – День тишины в Харькове

Убирать предвыборную агитацию начнут в полночь 29 марта.



// The Village

Соответствующее распоряжение Харьковского городского головы Геннадия Кернеса от 11 марта, опубликованное на сайте Харьковского горсовета, принято на основании Закона Украины «О выборах Президента Украины»,



«С целью недопущения нарушений сроков размещения агитационных материалов в связи с подготовкой и проведением очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, во исполнение требований ч. 2 ст. 57, ч. 17 ст. 64 Закона Украины «О выборах Президента Украины», руководствуясь ст.ст. 42, 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» <...> обеспечить снятие предвыборных агитационных материалов с 24 часов 29 марта 2019 года на стендах, досках объявлений и в других местах, отведенных для размещения материалов предвыборной агитации», – говорится в распоряжении мэра Харькова.



Также 29 марта в соответствии с приказом Департамента инфраструктуры Харьковского городского совета патрульные полицейские обеспечивают перекрытие движения по ул. Скрипника на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской с 7:00 до 18:00. Патрульные организуют объезд указанного участка по прилегающим улицам - Пушкинская, Жен Мироносиц, Сумская, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.