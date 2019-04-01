Главная Новости Политика Выборы Президента Украины: обработка результатов голосования (Обновляется)
01.04.2019  08:19   

Выборы Президента Украины: обработка результатов голосования (Обновляется)

По состоянию на 8.10 Центральная избирательная комиссия обработала ЦИК обработала 60,97% протоколов с избирательных участков Харькова и области.


УНН

Лидирует Владимир Зеленский - он набрал 36,40% голосов.

На втором месте Юрий Бойко с 26,46% голосов.

Петр Порошенко на третьем мечте с 8,65% голосов, за ним следуют Александр Вилкул (7,63%) и Юлия Тимошенко (7,36%).

По Украине обработано 47,28% протоколов. По результатам голосования, на первом месте Владимир Зеленский с 30,19% голосов, на втором – Петр Порошенко с 16,68%, ена третьем –  Юлия Тимошенко с 13,06%.

Источник:   ЦИК
 Тэги:  выборы, подсчет голосов, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.04 Власть Полиция охраняет бюллетени при подсчете голосов 01.04 Власть На Харьковщине во время выборов Президента Украины грубых нарушений общественного порядка не допущено 31.03 Общество На выборах проголовосали уже почти половина из зарегистрированных избирателей
 
 

Видео

Национальный экзит-пол-2019
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 