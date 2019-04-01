Выборы Президента Украины: обработка результатов голосования (Обновляется)

По состоянию на 8.10 Центральная избирательная комиссия обработала ЦИК обработала 60,97% протоколов с избирательных участков Харькова и области.
Лидирует Владимир Зеленский - он набрал 36,40% голосов.
На втором месте Юрий Бойко с 26,46% голосов.
Петр Порошенко на третьем мечте с 8,65% голосов, за ним следуют Александр Вилкул (7,63%) и Юлия Тимошенко (7,36%).
По Украине обработано 47,28% протоколов. По результатам голосования, на первом месте Владимир Зеленский с 30,19% голосов, на втором – Петр Порошенко с 16,68%, ена третьем – Юлия Тимошенко с 13,06%.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. А вот к своей интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
влажн.:
давл.:
ветер: