01.04.2019 08:19

Выборы Президента Украины: обработка результатов голосования (Обновляется)

По состоянию на 8.10 Центральная избирательная комиссия обработала ЦИК обработала 60,97% протоколов с избирательных участков Харькова и области.



УНН

Лидирует Владимир Зеленский - он набрал 36,40% голосов.



На втором месте Юрий Бойко с 26,46% голосов.



Петр Порошенко на третьем мечте с 8,65% голосов, за ним следуют Александр Вилкул (7,63%) и Юлия Тимошенко (7,36%).



По Украине обработано 47,28% протоколов. По результатам голосования, на первом месте Владимир Зеленский с 30,19% голосов, на втором – Петр Порошенко с 16,68%, ена третьем – Юлия Тимошенко с 13,06%.