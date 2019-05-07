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07.05.2019  12:41   

Харьков поздравил Кутаиси с Днем города

Делегация Харьковского городского совета приняла участие в торжествах по случаю Дня города Кутаиси (Грузия).


// city.kharkov.ua

На торжественном приеме мэра Кутаиси Гиоргия Чигварии представители харьковской делегации передали поздравления от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса по случаю Дня города Кутаиси.

Также в рамках визита делегация города Харькова приняла участие в работе Первого международного бизнес-форума «В поисках золотого руна». По словам организаторов, бизнес-форум является одним из основных направлений поддержки местного экономического развития в рамках Плана местного экономического развития, разработанного по инициативе Европейского Союза «Мэры для экономического роста». В ходе форума участники обсудили такие сферы деятельности, как инновационный бизнес, туризм, медико-рекреационный бизнес, инновации и инвестиции.

Также в ходе поездки представители Харьковского горсовета встретились с Первым секретарем Посольства Украины в Грузии Олегом Погонцом и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Харькова с городами Грузии и возможность участия представителей грузинских городов в мероприятиях по случаю Дня города Харькова.

Отметим, визит в город-побратим Кутаиси состоялся по приглашению мэра Гиоргия Чигварии.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день города, кутаиси, харьков
 
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