07.05.2019 12:41

Харьков поздравил Кутаиси с Днем города

Делегация Харьковского городского совета приняла участие в торжествах по случаю Дня города Кутаиси (Грузия).



// city.kharkov.ua

На торжественном приеме мэра Кутаиси Гиоргия Чигварии представители харьковской делегации передали поздравления от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса по случаю Дня города Кутаиси.

Также в рамках визита делегация города Харькова приняла участие в работе Первого международного бизнес-форума «В поисках золотого руна». По словам организаторов, бизнес-форум является одним из основных направлений поддержки местного экономического развития в рамках Плана местного экономического развития, разработанного по инициативе Европейского Союза «Мэры для экономического роста». В ходе форума участники обсудили такие сферы деятельности, как инновационный бизнес, туризм, медико-рекреационный бизнес, инновации и инвестиции.



Также в ходе поездки представители Харьковского горсовета встретились с Первым секретарем Посольства Украины в Грузии Олегом Погонцом и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Харькова с городами Грузии и возможность участия представителей грузинских городов в мероприятиях по случаю Дня города Харькова.



Отметим, визит в город-побратим Кутаиси состоялся по приглашению мэра Гиоргия Чигварии.