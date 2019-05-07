Харьков поздравил Кутаиси с Днем города

Делегация Харьковского городского совета приняла участие в торжествах по случаю Дня города Кутаиси (Грузия).
На торжественном приеме мэра Кутаиси Гиоргия Чигварии представители харьковской делегации передали поздравления от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса по случаю Дня города Кутаиси.
Также в рамках визита делегация города Харькова приняла участие в работе Первого международного бизнес-форума «В поисках золотого руна». По словам организаторов, бизнес-форум является одним из основных направлений поддержки местного экономического развития в рамках Плана местного экономического развития, разработанного по инициативе Европейского Союза «Мэры для экономического роста». В ходе форума участники обсудили такие сферы деятельности, как инновационный бизнес, туризм, медико-рекреационный бизнес, инновации и инвестиции.
Также в ходе поездки представители Харьковского горсовета встретились с Первым секретарем Посольства Украины в Грузии Олегом Погонцом и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Харькова с городами Грузии и возможность участия представителей грузинских городов в мероприятиях по случаю Дня города Харькова.
Отметим, визит в город-побратим Кутаиси состоялся по приглашению мэра Гиоргия Чигварии.
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