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17.05.2019  18:33   

Виталий Хомутынник: В рамках программы «Возрождение Харькова» открыты еще два детских сада (ФОТО)

В рамках программы «Возрождение Харькова» в Немышлянском районе города завершена реконструкция двух детских садов, открыт дополнительный набор в группы для 150 детей.


//vidrodzhennya.org.ua
Новые места появились в детсадах №73 по улице Балканской, 17-А, где дополнительно смогут посещать садик 55 воспитанников, и №394 на Московском проспекте, 250-Б, где организованы группы для еще 95 детей.
 
Торжественное открытие дошкольных учреждений после реконструкции состоялось 17 мая при участии городского головы Харькова Геннадия Кернеса, а также народного депутата, сопредседателя депутатской группы «Партия «Відродження» Виталия Хомутынника, депутатов городского и областного советов, родителей и детей.
 
Как отметил во время открытия детсада №394 мэр Харькова Геннадий Кернес, в 1998 году помещение садика было передано Государственной налоговой инспекции в Немышлянском районе, однако в 2016-м городской власти удалось вернуть здание в собственность города.
 
«Сегодня мы приехали для того, чтобы открыть этот долгожданный детсад. Его восстановление – это наша совместная с Виталием Хомутынником победа, которая дает возможность наилучшим образом воспитывать будущее поколение Харькова. Хочу пожелать в этот день, чтобы детки с удовольствием сюда ходили, хотели дружить и получать знания. А мы максимально продолжим создавать условия для того, чтобы будущее детей нашего города было таким, каким они его видят в своих мечтах», – сказал Геннадий Кернес.
 
Как отметил сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження» Виталий Хомутынник, реконструкция детских садов, расширение количества мест в дошкольных учреждениях – одно из постоянных направлений работы в рамках программы «Возрождение Харькова».
 
Он добавил, что реконструкцию детсадов в Немышлянском районе города удалось провести благодаря выделению дополнительного финансирования из госбюджета в 2016-2018 годах.
 
«Сегодня состоялось открытие дополнительных групп в детсадах, актового зала, детских и спортивных площадок. Совместными усилиями – моими как народного депутата, Харьковского городского головы Геннадия Кернеса – мы с вами сделали такое хорошее дело! Это очередной наш совместный с мэром шаг в рамках программы «Возрождение Харькова», которая была утверждена городским головой. Она четкая и последовательная, поддерживается городскими, областными, народными депутатами. Мы понимаем, что сделаем завтра, что будет через год. И это постоянное движение вперед!» – сказал Виталий Хомутынник.
 
Отметим, что открытие новых детских садов в Немышлянском районе Харькова было одним из предвыборных обещаний народного депутата, сопредседателя депутатской группы «Партия «Відродження» Виталия Хомутынника.
 
 
 
 
Источник:   Сайт партии Видродження
 Тэги:  кернес, хомутынник, харьков
 
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