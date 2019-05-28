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28.05.2019  12:16   

Харьковские ликвидаторы поздравили кутаисцев с Днем Независимости Грузии (ФОТО)

Делегация харьковских чернобыльцев приняла участие в праздновании Дня Независимости Грузии в городе-побратиме Кутаиси.


// city.kharkov.ua

Делегацию возглавил президент Международной неправительственной организации «Ветераны Чернобыля», вице-президент по вопросам духовности и международных связей Харьковской ассоциации общественных организаций инвалидов-ветеранов Чернобыля Петр Прокопенко. 

Празднование Дня Независимости Грузии началось возле памятника грузинскому диссиденту конца 1980-х Мерабу Костава. Харьковская делегация вместе с заместителем мэра Кутаиси Нино Тавтавадзе, и.о. государственного уполномоченного в регионе Имеретия Звиадом Шаламберидзе, заместителями губернатора, общественными деятелями возложили цветы к памятнику музыканту и поэту.

На центральной площади Давида Агманшенебели руководители местных органов власти вместе с гостями осмотрели выставку тяжелой техники. В храме Давида Строителя члены харьковской делегации совместно с членами общества Чохосоны провели православный молебен.

И.о. губернатора Имеретии Звиад Шаламберидзе и и.о. мэра Кутаиси Нино Тавтавадзе встретились с харьковскими чернобыльцами в муниципалитете города. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в оказании медицинской помощи и социальной защиты граждан Грузии, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в строительстве в Кутаиси нового памятника Подвигу чернобыльцев, в проведении  экологической выставки и другие вопросы сотрудничества.

Харьковчане поблагодарили кутаисцев за радушный прием и возможность работать с представителями великих народов Грузии – страны, которая поражает силой национального духа, достоинством, стойкостью и свободолюбием.

Визит харьковской делегации в Грузию продолжается. В программе - форум чернобыльцев и  другие мероприятия.

Отметим, посещение харьковскими ликвидаторами Кутаиси проходит при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и Фонда Александра Грановского.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  чернобыльцы, делегация, грузия, харьков
 
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