Съезд партии «Доверяй делам» пройдет в Харькове

Сегодня звезды обещают удачливость, активность, ясность мысли. Однако следите за тем, чтобы ваша уверенность в себе не переросла в самоуверенность! В целом же день сегодня благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. В плане самочувствия день тоже неплох: иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью. Но будьте осторожнее: вера в свои силы может быть так велика, что заставит вас одеться не по погоде или пренебречь правилами дорожного движения.