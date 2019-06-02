Съезд партии «Доверяй делам» пройдет в Харькове

Объединительный съезд партии «Доверяй делам» с участием Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и Одесского городского головы Геннадия Труханова состоится в Харькове в воскресенье, 2 июня.
Съезд «партии мэров» пройдет во Дворце спорта, начало в 14.00.
В съезде примут участие около пяти тысяч делегатов.
Охрану общественного порядка осуществляют 200 сотрудников Национальной полиции и 100 бойцов Национальной гвардии Украины, сообщили в ГУ Нацполиции.
Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что в состав объединенной политической силы, о создании которой ранее заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, войдут партия "Доверяй делам", а также единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины.
По словам Труханова, на съезде в Харькове состоится первый этап объединения партий. Мэр Одессы отметил, что на данный момент продолжаются переговоры, круг представителей местной власти – не только Харькова, Одессы и Ужгорода – растет. Все детали будут озвучены в рамках съезда.
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