В Харькове снесли памятник Жукову (ВИДЕО, ФОТО)

На пустой постамент активисты установили украинский флаг.
Бюст маршалу Жукову на проспекте Григоренко снесли.
Как сообщает NewsRoom, около ста представителей "Национального корпуса", "Фрайкора" и "Правого сектора", зацепив веревку за каменный бюст, со второй попытки смогли его повалить.
На освободившееся место активисты установили украинский флаг.
Сейчас с постамента сбивают буквы.
Полиция попыталась разогнать участников акции возле памятника, применив газ.
Сегодня звезды обещают удачливость, активность, ясность мысли. Однако следите за тем, чтобы ваша уверенность в себе не переросла в самоуверенность! В целом же день сегодня благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. В плане самочувствия день тоже неплох: иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью. Но будьте осторожнее: вера в свои силы может быть так велика, что заставит вас одеться не по погоде или пренебречь правилами дорожного движения.
Календарное лето придет в Харьков бурно: со шквалами, грозами и градом.
Во второе воскресенье июня в Украине отмечают два «плавающих» праздника
влажн.:
давл.:
ветер: