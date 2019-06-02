Главная Новости Политика В Харькове снесли памятник Жукову (ВИДЕО, ФОТО)
02.06.2019  14:04   

В Харькове снесли памятник Жукову (ВИДЕО, ФОТО)

На пустой постамент активисты установили украинский флаг.


// Трэш Харьков

Бюст маршалу Жукову на проспекте Григоренко снесли.

Как сообщает NewsRoom, около ста представителей "Национального корпуса", "Фрайкора" и "Правого сектора", зацепив веревку за каменный бюст, со второй попытки смогли его повалить.

На освободившееся место активисты установили украинский флаг.

Сейчас с постамента сбивают буквы.

Полиция попыталась разогнать участников акции возле памятника, применив газ.

Тэги:  снесли памятник, жуков, харьков
 
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