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02.06.2019  15:09   

Геннадий Кернес возглавил партию «Доверяй делам»

Председателем политической партии «Доверяй делам» выбрали мэра Харькова Геннадия Кернеса.


// city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято делегатами на съезде политической силы, который в данный момент проходит во Дворце спорта. Сопредседателем партии стал одесский городской голова Геннадий Труханов, пишет NewsRoom.

«Пять лет назад мы приняли здесь историческое решение – развивать местное самоуправление. И Харьков, и Одесса выстояли от набегов многотысячных орд и с востока, и с запада», – сказал Кернес.

Места в президиуме также заняли мэр Чугуева Галина Минаева, Бахмута – Алексей Рева, Кропивницкого – Андрей Райкович, Покровска – Руслан Требушкин, Ужгорода – Богдан Андреев, глава Харьковского облсовета Сергей Чернов, Одесского – Анатолий Урбанский, депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко и другие.

Кернес и Труханов также перечислили основные направления деятельности партии. По их словам, "Доверяй делам" выступает за мирное урегулирование на Донбассе, приведение языкового закона к европейским стандартам, упразднение ОГА и передачу их функций исполкомам, экономическую реформу, поддержу городов-доноров, освобождение от налогов временно не работающих ФЛП и продолжение децентрализации.

Источник:   NewsRoom
 Тэги:  доверяй делам, кернес, партия, харьков
 
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