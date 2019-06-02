Памятник Жукову будет восстановлен, – Геннадий Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что восстановит памятник маршала СССР Георгия Жукова, который 2 июня снесли протестующие.
«Я пообщался с депутатом Виталием Хомутынником, в чьем округе находится памятник Жукову. Так вот, памятник будет восстановлен», – заявил он во время проходящего в Харькове съезда партии «Доверяй делам».
Напомним, днем 2 июня около ста представителей «Национального корпуса», «Фрайкора» и «Правого сектора» после акции возле Дворца спорта направились к памятнику Жукову, который стоял в нескольких сотнях метров от Дворца спорта, и снесли его, установив на постаменте флаг Украины.
Сегодня звезды обещают удачливость, активность, ясность мысли. Однако следите за тем, чтобы ваша уверенность в себе не переросла в самоуверенность! В целом же день сегодня благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. В плане самочувствия день тоже неплох: иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью. Но будьте осторожнее: вера в свои силы может быть так велика, что заставит вас одеться не по погоде или пренебречь правилами дорожного движения.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Во второе воскресенье июня в Украине отмечают два «плавающих» праздника
влажн.:
давл.:
ветер: