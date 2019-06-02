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02.06.2019  15:22   

Памятник Жукову будет восстановлен, – Геннадий Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что восстановит памятник маршала СССР Георгия Жукова, который 2 июня снесли протестующие.


// Трэш Харьков

«Я пообщался с депутатом Виталием Хомутынником, в чьем округе находится памятник Жукову. Так вот, памятник будет восстановлен», – заявил он во время проходящего в Харькове съезда партии «Доверяй делам».

Напомним, днем 2 июня около ста представителей «Национального корпуса», «Фрайкора» и «Правого сектора» после акции возле Дворца спорта направились к памятнику Жукову, который стоял в нескольких сотнях метров от Дворца спорта, и снесли его, установив на постаменте флаг Украины.

Источник:   Громадське
 Тэги:  снесли памятник, жуков, кернес, харьков
 
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