18.06.2019 14:16

Александр Вилкул: Народ требует снижения тарифов и установления мира

Один из лидеров оппозиции Александр Вилкул предложил снизить коммунальные тарифы и отменить блокаду Донбасса.



//opposition.com.ua

Парламент готовится к рассмотрению Избирательного кодекса, в то время как украинцы ждут от власти установления мира и снижения тарифов. Об этом заявил один из лидеров оппозиции Александр Вилкул во время выступления на Согласительном совете Председателей фракций Верховной Рады.

«Все мы понимаем, что пойдем на досрочные выборы по старой системе. Избирательный кодекс нужно было рассматривать и принимать полгода назад, однако тогда парламент занимался геноцидными социальными экспериментами, например, медицинской и образовательной реформами, «томосами», языком, повышал пенсионный возраст. На очереди – Избирательный кодекс, который никоим образом не повлияет на выборы», – отметил оппозиционер.

Александр Вилкул подчеркнул, что украинцы, в первую очередь, стремятся к установлению мира. «Народ требует снижения тарифов и установления мира. Тарифы может снизить Президент своим указом, приостановив постановления Кабмина, которыми их повысили. Но он не делает этого, хотя и говорит, что «за». Поэтому я предлагаю следующее: есть проекты постановлений парламента о снижении коммунальных тарифов, и за это вроде бы выступают все фракции парламента. Вроде бы поддерживает и Президент. Давайте проголосуем за постановления о снижении коммунальных тарифов. И пусть этот парламент хоть чем-то хорошим запомнится людям», – отметил оппозиционный политик.

Александр Вилкул также призвал снять блокаду Донбасса – и экономическую, и транспортную, и энергетическую, и гуманитарную. «Блокада введена Указом Президента, постановлениями Кабинета Министров, поэтому Президент может ее снять лично. Но почему-то этого не делает. Давайте объединимся и, наконец, перед выборами сделаем то, чего хочет народ Украины – отменим блокаду Донбасса», – призвал Вилкул коллег по парламенту.

Он также предложил принять закон о референдуме. «От окружения Президента поступают различные сигналы, например, относительно референдума по вопросу НАТО. Но у нас нет закона о референдуме – ни об общенациональном, ни о местном. Мы внесли эти законопроекты в парламент. Давайте проголосуем, и тогда можно будет провести референдум по НАТО», – отметил Вилкул.

Он также призвал Президента Зеленского раскрыть обществу свой мирный план. «Мы до сих пор не видели мирный план Президента. Некоторые заявления противоречат друг другу. Президент сейчас в Европе, разговаривает с лидерами иностранных государств. Это, безусловно, хорошо. Но, возможно, надо было украинскому парламенту, наконец, показать свой план? Потому что, как минимум, парламент должен проголосовать за законы, прописанные в Минских соглашениях, и это очень важно», – сказал Александр Вилкул.