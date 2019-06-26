Главная Новости Политика На округе в Харькове, где идет Грановский, от команды Зе баллотируется блогер с гражданством Израиля (ФОТО)
26.06.2019  18:11   

На округе в Харькове, где идет Грановский, от команды Зе баллотируется блогер с гражданством Израиля (ФОТО)

Партия Слуга народа выставила на одном из центральных округов Харькова блогера из Запорожья Александра Куницкого.


//2day.kh.ua
Это тот же 169-й мажоритарный округ, на котором баллотируется бывший соратник Порошенко Александр Грановский.
 
Куницкий имеет израильское гражданство, о чем свидетельствуют копии документов и их нотариально заверенный перевод на украинский язык, которые удалось получить Цензор.НЕТ.
 
В распоряжении журналистов оказалось предоставленная израильским Ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества гражданина Израиля Александра Куницкого.
 
Управление по вопросам населения и миграции государства Израиль выдало справку о том, что последним адресом, по которому был зарегистрирован Куницкий Александр Олегович, является: 3229721 г. Хайфа, ул. га-Тихон, 7, 2.
 
Журналисты обратились в МВД с просьбой подтвердить информацию. Сам Куницкий отрицает гражданство Израиля. В официальной биографии его как кандидата в народные депутаты на внеочередные выборы в ВР 21 июля партия "Слуга народа" указала только, что "Куницкий Александр Олегович учился в Центре профессионального технического образования № 6 Запорожья по специальности «повар-кондитер», частный предприниматель руководитель общественной организации «Чистый Харьков», блогер".
 
По состоянию на 26 июня ЦИК не опубликовала данные Куницкого на сайте по 169-му округу - впрочем, ни по одному из округов Харькова от команды Зе до сих пор официально не представлены люди.
 
В то же время уже размещены биографии и программы 11 кандидатов, в том числе Александра Грановского, Нины Баласанян, Никиты Соловьева, Александра Кирша и др.
 
 
Источник:   Kharkiv Today
 Тэги:  грановский, куницкий, харьков, украина
 
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