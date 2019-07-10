10.07.2019 08:34

Геннадий Кернес посетил ведущие предприятия Харькова

После стратегических обсуждений участники всеукраинского форума «Будущее городов» 9 июля посетили бюджетообразующие предприятия Харькова.



// izvestia.kharkov.ua

Харьковский завод «Южкабель» – ведущее предприятие электротехнической промышленности Украины. Сегодня здесь с визитом городской голова с парламентарием. Геннадий Кернес с Евгением Мураеву прибыли, чтобы выслушать проблемы заводчан и поделиться планами по развитию украинских регионов в рамках всеукраинского форума «Будущее городов». Геннадий Кернес, который здесь частый гость, отметил, что город уважает тех людей, кто работает.



Александр Григорьевич, сотрудник завода:

Мы чуствуем поддержку Геннадия Адольфовича. Потому, что он очень много сделал для города Харькова. Очень много. Особенно для территориальной громады города Харькова.



Татьяна Владимировна, сотрудник завода:

Что касается Геннадия Адольфовича, я была у него лично на приеме, когда он к нам приезжал. Я очень довольна, что он выезжает непосредственно на предприятия и он идет к людям, он открыт к людям. Он всегда с хорошим настроением, он всегда выслушает. Я доверяю этим людям, потому, что я вижу дела.



На встрече с коллективом «Южкабель» Геннадий Кернес заявил, что в скором времени планирует еще раз приехать с выездным приемом.

А это харьковский «Турбоатом» – одно из крупнейших в мире турбиностроительных предприятий. Геннадий Кернес осмотрел производственные цеха, пообщался с коллективом и отметил, что этот завод – образец того, как во время переформатирования рынков сбыта можно не только выстоять перед вызовами, но и оперативно найти новых заказчиков. Сейчас «Турбоатом является одним из топовых налогоплательщиков как для Харькова так и для всего региона в целом.



Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

Я не единожды бывал на этом предприятии и уже на протяжении многих лет здесь происходит модернизация. То есть руководство предприятия думает о будущем, думает о конкурентоспособности. Потому что были потеряны рынки сбыта. Потому, что главным потребителем была Россия – экспортным потребителем. Поэтому это предприятие выигрывает очень важные тендеры у европейских предприятий и работает с ними наравне. Для нас очень почетно то, что это предприятие территориально находится в городе Харькове, и то, что трудовой коллектив здесь очень дружный. Средняя заработная плата 12500 по предприятию. А у промышленного персонала – до 16 тысяч. Поэтому, то что показал нам гендиректор, для нас является не открытием, а примером хозяйственности и думающей головы, как руководства предприятия о сохранении такого производства и созданию рабочих мест.



Именно украинская промышленность может стать ключом к развитию страны в целом, говорят парламентарии. Но для этого, государство должно способствовать обеспечению предприятий заказами, а людей справедливыми зарплатами.



Евгений Мураев, народный депутат Украины

На сегодняшний день необходима поддержка, необходимо дешевое кредитование, необходимо окончание войны и возврат на привычные рынки, а так же создание условий для долгосрочных инвестиций. При грамотном руководстве которое есть у Турбоатома , я уверен, что он завоюет высокие позиции и бюджет всей страны, это бюджетообразующее предприятие всей страны будет только расти. А аграрное будущее это миф. И страна может выжить только за счет высокотехнологических производств, которые создают рабочие места. с высоким уровнем заработной платы.



