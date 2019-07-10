10.07.2019 13:13

В Харькове кандидат от Зеленского фигурирует в деле «О пьянке за рулем»

Районный суд, рассматривавший дело кандидата в депутаты от «Слуги народа» Андрея Одарченко, обнаружил повреждения диска с видеодоказательствами по делу об управлении автомобилем в состоянии опьянения



//112.ua

На портале Судебная власть содержатся сведения о назначении дела Одарченко к рассмотрению.

Согласно открытой информации, 4 декабря 2017 Дзержинский районный суд Харькова рассмотрел административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения). Обвиняемый в совершении правонарушения - Андрей Одарченко.

В Реестре судебных решений Украины опубликовано постановление судьи Дзержинского райсуда Харькова Татьяны Штых по Одарченко.

Согласно протоколу, 13 сентября 2017 около 2:40 в Харькове по улице Академика Синельникова, 25 Одарченко управлял автомобилем «Тойота» государственный номер АХ0075АH в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения теста на состояние алкогольного опьянения, «указанное свидетельствует о нарушении требования п.2.5 ПДД Украины».

Во время суда водитель заявил, что в тот день не употреблял спиртных напитков или наркотических средств. В сопровождении сотрудников полиции Одарченко был доставлен в медицинское учреждение, где ему выдали специальную емкость для отнятия мочи, в сопровождении медицинского работника он пошел в туалет, заполнил емкость материалом и предоставил ее для анализа, однако работники полиции, по словам обвиняемого, «начали кричать и указали, что предоставленная для исследования жидкость в емкости не содержит мочи, а содержит воду, после этого работник полиции вылил указанный анализ к раковине». Одарченко убежден, что указанные действия сотрудников полиции недопустимы и свидетельствуют о предвзятости к нему.

Полицейские передали в суд ряд доказательств совершения правонарушения, в том числе диск, на котором записаны видеофайлы с камер правоохранителей. «Суд при подготовке дела к рассмотрению пытался просмотра файлов видеофиксации указанного события. Однако диски, предоставленные работниками полиции, не открылась. Более того, при осмотре суд установил повреждения дисков», - говорится в судебном документе.

В департамент патрульной полиции управления патрульной полиции в городе Харькове был направлен запрос о предоставлении копий записи по указанным событиям. В день рассмотрения протокола информация по запросу не оказана.

Рассмотрев оставшиеся доказательства по делу, суд постановил производство по делу закрыть «в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения».

ФОТО:Newsroom

В то же время харьковское издание сообщает, что родного брата Андрея Одарченко - Дмитрия Одарченко - сейчас судят по подозрению в совершении в состоянии алкогольного опьянения смертельного ДТП, в результате которого погиб известный в Харькове видеоблоггер Андрей Василенко (amigo_s_).

По сведениям издания, Дмитрий Одарченко после ДТП начал переписывать бизнес на своего брата - Андрея Одарченко. "После скандального ДТП на часть имущества подозреваемого был наложен арест. Перестраховавшись на всякий случай, с декабря 2018 по май 2019-му Дмитрий Одарченко выходит из состава учредителей большинства предприятий фактически выводя имущество этих предприятий из-под возможного ареста. Распорядителем же спорных с юридической точки зрения, активов становится его брат - Андрей Одарченко, который баллотируется сегодня по одномандатному 170-му округу г.. Харькова в народные депутаты от партии «Слуга народа», - пишет издание.

Кроме этого, по сведениям того же издания, на факультете, который возглавляет Одарченко, разгорелся коррупционный скандал из-за якобы взяточничество преподавателей.

Как сообщали СМИ, 1 мая 2018 Дмитрий Одарченко на автодороге Харьков - Волчанск, в нетрезвом состоянии управляя джипом Toyota Land Cruiser, выехал на встречную полосу, пытаясь совершить обгон, и допустил лобовое столкновение с Chevrolet Corvette. В результате аварии погиб известный 22-летний Insta-блогер Андрей Василенко (amigo_s_), второй пассажир «корвета» был госпитализирован. После столкновения водитель «Тойоты» показывал фальшивое удостоверение, утверждал, что он является сотрудником полиции, и возмущался, что ему «повредили автомобиль за сто тысяч долларов». Затем водитель внедорожника около пяти часов пролежал в карете «скорой», закрывая лицо руками, отказавшись проходить тест на уровень алкоголя в крови.

В Харькове от партии «Слуга народа» в парламент по ОИК №170 баллотируется Андрей Одарченко - родной брат Дмитрия Одарченко, подозреваемого в смертельной аварии, совершенной в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время по округу №175 партия Зеленского выдвинула кандидатом товарища и однокурсника Андрея Одарченко по ХДУХТ Евгения Пивоварова, который является бизнес-партнером семьи скандально известной Елены Зайцевой , осужденной за ДТП, в котором погибли шесть человек.