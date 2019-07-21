21.07.2019 14:42

Геннадий Кернес: От новой Рады ждем квалифицированного принятия законов. Надо менять концепцию

Харьковский городской голова Геннадий Кернес проголосовал на внеочередных парламентских выборах.



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После голосования харьковский мэр ответил на вопросы журналистов.

По мнению Геннадий Кернеса, явка в Харькове может удивить и кандидатов, и социологов.



«Выбор каждый делает сам, ждем результаты и надеемся на обновление высшего законодательного органа государства, который сможет провести настоящую децентрализацию страны, в первую очередь в интересах граждан Украины», – сказал он.

