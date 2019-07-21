Геннадий Кернес: От новой Рады ждем квалифицированного принятия законов. Надо менять концепцию

Харьковский городской голова Геннадий Кернес проголосовал на внеочередных парламентских выборах.
После голосования харьковский мэр ответил на вопросы журналистов.
По мнению Геннадий Кернеса, явка в Харькове может удивить и кандидатов, и социологов.
«Выбор каждый делает сам, ждем результаты и надеемся на обновление высшего законодательного органа государства, который сможет провести настоящую децентрализацию страны, в первую очередь в интересах граждан Украины», – сказал он.
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оказаться глубокими и оставить долгий след. Зато если сосредоточиться на позитивных моментах, день обещает оказаться очень продуктивным.
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь; местами гроза, град, шквал 15–20 м/с.
В третье воскресенье июля в Украине отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
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