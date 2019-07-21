21.07.2019 16:14

Геннадий Кернес проголосовал на выборах в Верховную Раду (ФОТО)

От нового парламента, по мнению мэра, требуется качественный законодательный процесс и внимание к регионам.



// city.kharkov.ua

21 июля Харьковский городской голова Геннадий Кернес проголосовал на выборах в Верховную Раду Украины. Около 13:00 он приехал на избирательный участок №631273 в Киевском районе, проголосовал и ответил на вопросы журналистов.

«Спрогнозировать точно явку сегодня, думаю, не может никто. Выборы внеочередные, с поспешной избирательной кампанией, поэтому люди могут быть и не так активны, как на голосовании за президента. Плюс многие не хотят говорить, за кого голосовали, поэтому экзитполы тоже не очень показательны. Но видно, что людям важно высказаться, чтоб их голос был услышан. Главное мое ожидание от нового парламента - качественный законодательный процесс, нужно пересмотреть процедуры согласования проектов законов с регионами, местным самоуправлением, профильными министерствами. Важно, чтоб децентрализация была реальной, особенности регионов учитывались, тогда страна и правда будет двигаться к независимости и успеху», - сказал Геннадий Кернес, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Сегодня проходят внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Указ о прекращении полномочий парламента восьмого созыва Президент Владимир Зеленский подписал в мае 2019 года. Впоследствии Конституционный суд Украины подтвердил правомочность досрочных выборов. Судьи признали, что голосование поможет решить конституционный конфликт между Президентом и парламентом.

Выборы проходят по пропорционально-мажоритарной системе. Половина из 450 депутатов Верховной Рады будет избрана по партийным спискам, вторая половина - в одномандатных округах.

В Харькове работают 611 избирательных участков, проголосовать можно до 20:00.