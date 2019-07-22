22.07.2019 08:13

Голосовать на участки пришла половина харьковских избирателей

Явка на досрочных выборах в Верховную Раду Украины составила 50.43% избирателей Харьковщины.

Такая цифра обнародована на сайте Центральной избирательной комиссии.



Согласно данным ЦИК, самая высокая явка – 53.97% – была на на избирательном округе № 174 (Холодногорский и Новобаварский районы Харькова).



Самая низкая явка – 48.75% – зафиксирована в Купянске.



В Харьковской области работают 14 окружных избирательных комиссий, из которых 7 - на территории Харькова 7 - в районах и городах области.



К моменту закрытия избирательных участков в органах полиции Харьковской области зарегистрировано 121 сообщение о нарушениях избирательного законодательства.