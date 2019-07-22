22.07.2019 09:19

Как проголосовала Харьковщина (Обновляется)

По состоянию на 9:00 22 июля ЦИК по всей стране обработала 41,70% протоколов по многомандатному избирательному округу и 41,48% по одномандатному избирательному округу.

На Харьковщине обработано 52,77% протоколов по многомандатному избирательному округу



Проходной балл в 5% получают партии:

«Слуга народа» 41,98%

«Оппозиционные платворма – за жазнь» 26,96

«Оппозиционный блок» 8,19

«Европейская солидарность» 5,00

Еще несколько партий набрали менее 5%%

«Партия Шария» 4.46

«Батькивщина» 3,43

«Голос» 2.74

«Сила и честь» 2.14

«Радикальная партия Олега Ляшко» 1.51



Остальные партии набрали менее 1% голосов.



По оперативным данным ЦИК, партия «Слуга народа» лидирует почти во всех областях, кроме Донецкой и Луганской, где на первом месте идет политическая партия «Оппозиционная платформа - За жизнь», и Львова, где на первом месте партия «Голос».

Голосование по округам приведено в таблице:





