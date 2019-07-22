Как проголосовала Харьковщина (Обновляется)

По состоянию на 9:00 22 июля ЦИК по всей стране обработала 41,70% протоколов по многомандатному избирательному округу и 41,48% по одномандатному избирательному округу.
На Харьковщине обработано 52,77% протоколов по многомандатному избирательному округу
Проходной балл в 5% получают партии:
«Слуга народа» 41,98%
«Оппозиционные платворма – за жазнь» 26,96
«Оппозиционный блок» 8,19
«Европейская солидарность» 5,00
Еще несколько партий набрали менее 5%%
«Партия Шария» 4.46
«Батькивщина» 3,43
«Голос» 2.74
«Сила и честь» 2.14
«Радикальная партия Олега Ляшко» 1.51
Остальные партии набрали менее 1% голосов.
По оперативным данным ЦИК, партия «Слуга народа» лидирует почти во всех областях, кроме Донецкой и Луганской, где на первом месте идет политическая партия «Оппозиционная платформа - За жизнь», и Львова, где на первом месте партия «Голос».
Голосование по округам приведено в таблице:
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Нас ожидает жаркий и преимущественно солнечный день. Однако синоптики не исключают местами небольшие кратковременные дожди.
В прошлом году перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился ещё одним праздником.
влажн.:
давл.:
ветер: