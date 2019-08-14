14.08.2019 15:31

Проект Регионального центра услуг претендует на европейскую награду

Инженерный проект Регионального центра услуг вышел в финал международного строительного конкурса «European Award».



// РЕДПОСТ

По словам его организаторов, всего от Украины было предложено 70 объектов, но до финала дошли пять.

Как сообщил директор «European Award» Роберт Плевинский, перед тем как выставить окончательную оценку проектам-участникам, члены конкурсной комиссии посещают каждый из них. Сегодня, 14 августа, они побывали в Региональном центре услуг.



По словам проектанта Валерия Шмуклера, при строительстве центра были применены уникальные инженерные решения. В частности, для реализации концепции «прозрачности» предоставления услуг в здании пришлось демонтировать два перекрытия и создать новую систему усиления, используя легкие современные конструкции. Также в ходе реконструкции здание было отключено от централизованного теплоснабжения.



«Здесь работает гибридная система. На крыше установлен тепловой насос, и он работает до минус пятнадцати градусов. Если температура снижается, тогда включается газовая котельная. Кроме того, здание Регионального центра имеет прозрачный стеклянный фасад, благодаря чему оно меняет облик в зависимости от времени суток и поры года», - подчеркнул Валерий Шмуклер.



Напомним, площадь центра составляет 6 тыс. кв м, где размещено 320 рабочих мест, оборудована игровая зона, а также система электронной очереди. Ежедневно центр посещает около 2,5 тыс. человек, которые могут получить там около 400 административных и социальных услуг.



«Мы получили большое удовольствие, посетив центр услуг в Харькове. Этот проект оставил у нас наилучшие впечатления, но свою оценку мы не можем озвучить до подведения итогов конкурса, которое состоится в Королевском замке в Варшаве», - отметил Роберт Плевинский.



Отметим, что международный строительный конкурс «European Award» проводится уже 23-й год подряд. В этом году результаты будут оглашены 5 сентября.