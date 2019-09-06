06.09.2019 17:31

У Харькова может появиться город-партнер в Бразилии

Город Харьков планирует установить партнерские отношения с бразильским городом Куритиба.



// city.kharkov.ua

Вопрос установления партнерских отношений между городами обсудят представители делегации Харьковского горсовета на встрече с мэром Куритибы в рамках официального визита в Бразилию, сообщил заместитель директора Департамента международного сотрудничества Александр Кислов.

Как отметила секретарь Почетного консула Федеративной Республики Бразилия в Харькове Екатерина Чучилина, город Куритиба был выбран для налаживания партнерских отношений неслучайно. Именно в штате Парана, столицей которого является Куритиба, проживает наибольшее количество украинцев – более 400 тыс. человек.



«Это не просто люди, которые там живут и работают, они популяризируют украинскую культуру. Кроме того, Куритиба очень схожа с Харьковом - там такое же количество жителей и как и в нашем городе расположено много университетов», - отметила Екатерина Чучилина.



По ее словам, Куритиба – третий по величине город в Бразилии после Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, который по многим рейтингам считается городом с самым высоким уровнем жизни.



Александр Кислов отметил, что харьковчане пригласят представителей мэрии Куритибы с ответным визитом в Харьков. «Мы надеемся, что этот визит станет точкой старта наших отношений, и они будут активно развиваться в дальнейшем», - подчеркнул он.



Напомним, визит делегации из Харькова в Бразилию состоится с 17 по 21 сентября.