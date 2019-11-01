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01.11.2019  14:30   

Харьковчане перенимают опыт стартап-движения в Эстонии

Делегация Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета посетила город Таллин (Эстония).


// city.kharkov.ua

С целью обмена опытом и международного сотрудничества представители городского совета побывали в инновационном центре «Мектори», который работает на базе Таллиннского технического университета. Проектный менеджер центра Кайри Эенсалу показала коллегам разработки студентов и преподавателей, в том числе деревянные наручные часы, спутники и протезы, напечатанные на 3-D принтерах. Руководитель отдела по работе со стартапами Кристи Таттар провела экскурсию по стартап-центру университета, который создавался в сотрудничестве с компаниями «Samsung», «Sony Ericsson», «Lego».

Как сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, в ходе посещения харьковчане ознакомились с опытом и принципами работы местной стартап экосистемы, учебными стартап-программами, узнали о роли науки и органов власти в развитии инноваций. 

«В Эстонии стартап-движение стало не только двигателем развития науки, производства и инфраструктуры, но и сферы развлечений, медиа-контента. Прямые трансляции хакатонов, демо дней - новый уровень культуры предпринимательства. Опыт и знания, полученные в Таллинском техническом университете, позволят поднять стартап экосистему Харькова на новый уровень. Центр «Мектори», построенный в результате взаимодействия университета, города и частных инвесторов, вдохновляет своими разработками», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская. 

Также представители управления встретились с начальником Управления развития бизнеса Департамента предпринимательства города Таллинна Яаанусом Вахесалу. Стороны обсудили вопросы развития предпринимательства, поддержки стартапов и молодых предприятий, создание систем развития в стране.

Виктория Грецкая-Миргородская отметила, что современный город должен развивать предпринимательское мышление, поощрять компании к созданию новых рабочих мест, обеспечивать развитие инноваций и поддерживать стартапы.

«Модель, которая работает в Таллинне, создает инновационный продукт, позволяющий системе предпринимательства самостоятельно развиваться. Понимание современных европейских тенденций развития бизнеса и роли местной власти  - залог создания успешных имиджевых проектов, реализацию которых ставит целью Управление инновационного развития и имиджевых проектов в Харькове», - отметила начальник управления.

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  стартап, опыт, харьков, эстония
 
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