Главная Новости Политика 57% харьковчан выберут мэром Геннадия Кернеса
26.11.2019  08:13   

57% харьковчан выберут мэром Геннадия Кернеса

Харьковчане довольны и одобряют работу мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом свидетельствуют результаты свежего соцопроса, который провел центр «Социальный мониторинг».


// izvestia.kharkov.ua

Согласно исследованию, если бы выборы Харьковского городского головы должны состояться в ближайшее время, то Геннадий Кернес в первом же туре победил бы своих конкурентов с бешеным отрывом более 40%.

Поскольку 57% респондентов, определившихся и собирающихся голосовать на местных выборах, видят на посту городского головы именно действующего мэра - Геннадия Кернеса.

На втором и третьем месте рейтинга соцопроса оказались экс-губернатор Харьковщины Юлия Светличная с 14% и нардеп Александр Фельдман с 8% голосов харьковчан.

В случае, если бы выборы состоялись вскоре, то явка избирателей, по данным соцопроса, составила бы 82%.

Тэги:  выборы, соцопрос, кернес, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.10 Власть Харьковчанка снова вошла в состав ЦИК и будет мониторить избирательные процессы 30.08 Власть В Харькове исчезнут "мертвые души" 25.07 Власть Геннадий Кернес прокомментировал результаты парламентских выборов
 
 

Видео

Учителя начальных классов будут осваивать инклюзивное обучение
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 