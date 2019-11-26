57% харьковчан выберут мэром Геннадия Кернеса

Харьковчане довольны и одобряют работу мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом свидетельствуют результаты свежего соцопроса, который провел центр «Социальный мониторинг».
Согласно исследованию, если бы выборы Харьковского городского головы должны состояться в ближайшее время, то Геннадий Кернес в первом же туре победил бы своих конкурентов с бешеным отрывом более 40%.
Поскольку 57% респондентов, определившихся и собирающихся голосовать на местных выборах, видят на посту городского головы именно действующего мэра - Геннадия Кернеса.
На втором и третьем месте рейтинга соцопроса оказались экс-губернатор Харьковщины Юлия Светличная с 14% и нардеп Александр Фельдман с 8% голосов харьковчан.
В случае, если бы выборы состоялись вскоре, то явка избирателей, по данным соцопроса, составила бы 82%.
Преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко.
Весь день в Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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