26.11.2019 08:13

57% харьковчан выберут мэром Геннадия Кернеса

Харьковчане довольны и одобряют работу мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом свидетельствуют результаты свежего соцопроса, который провел центр «Социальный мониторинг».



// izvestia.kharkov.ua

Согласно исследованию, если бы выборы Харьковского городского головы должны состояться в ближайшее время, то Геннадий Кернес в первом же туре победил бы своих конкурентов с бешеным отрывом более 40%.

Поскольку 57% респондентов, определившихся и собирающихся голосовать на местных выборах, видят на посту городского головы именно действующего мэра - Геннадия Кернеса.



На втором и третьем месте рейтинга соцопроса оказались экс-губернатор Харьковщины Юлия Светличная с 14% и нардеп Александр Фельдман с 8% голосов харьковчан.

В случае, если бы выборы состоялись вскоре, то явка избирателей, по данным соцопроса, составила бы 82%.