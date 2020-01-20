20.01.2020 09:59

Спектакль с гастролирующими россиянами в Харькове не состоится: пограничники не пустили их в Украину

В аэропорту Запорожья группе актеров из Российской Федерации, прибывшим рейсом из Варшавы, отказали в пересечении границы при въезде в Украину.



// internet-bilet.ua

При оформлении в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы. Как установили сотрудники Госпогранслужбы, гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма. Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также доказали решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставили отметку в паспортном документе.



Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине, - сообщили в ГПСУ.



По данным информированного источника «Украинской правды», запрет на въезд касается Сергея Колесникова, цель своего пребывания в Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и лицо, их сопровождающее.



Марат Башаров, который вместе с другими актерами должен был участвовать в гастролях в Запорожье, Одессе и Киеве, в Украину не прилетел.

С участием этих актеров на 20 января был заявлен спектакль в Харькове.