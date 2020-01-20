20.01.2020 15:01

Харьков будет развивать сотрудничество с Казахстаном и Азербайджаном

Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел встречу с Чрезвычайными и Полномочными Послами Республики Казахстан и Азербайджанской Республики в Украине Саматом Ордабаевым и Азером Худаяром оглы Худиевым.



// city.kharkov.ua

В ходе встречи стороны обсудили развитие дальнейших социально-экономических отношений между странами. В частности, Самат Ордабаев сообщил, что в Харькове планируется открыть Почетное консульство Казахстана, и представил кандидата на пост Почетного консула Казахстана в Харькове.

«Это должен быть успешный и юридически грамотный человек, который будет защищать и продвигать интересы своей страны, и все эти критерии соблюдены в кандидате, который был предложен в Харькове и уже одобрен в Казахстане. Я думаю, в ближайшие две недели мы откроем в Харькове Почетное консульство, что позволит нам активизировать как культурно-гуманитарные, так и экономические отношения с городом», - отметил посол Казахстана.



Геннадий Кернес, в свою очередь, рассказал гостям о развитии Харькова, в частности, в сфере цифровой трансформации. «У нас сейчас активно внедряются в жизнь процессы цифровой трансформации. Харьков активно работает в этом направлении и сегодня является одним из пилотных городов Украины в этом вопросе. Также у нас есть серьезные бизнесмены, которые нацелены построить в Харькове мини-городки, так называемые smart-city, для того чтобы создать комфортное жилье и зоны отдыха для харьковчан», - сказал мэр.



Кроме того, городской голова сообщил, что в парке «Победа» в Харькове будет установлен бюст известного поэта Азербайджана Низами Гянджеви. Отметим, с просьбой увековечить память мыслителя в ходе последнего визита в Харьков к мэру обратились представители Посольства Азербайджана.



«Мы проведем реконструкцию парка, в процессе которой можем объединить наши с вами задумки, чтобы это имело целостный вид. Сейчас там достраивается большой храм, и еще мы отведем место, чтобы разместить в этой зоне отдыха частицу Востока», - сказал Геннадий Кернес.



Посол Азербайджана выразил благодарность мэру за такое предложение и отметил высокую заинтересованность в сотрудничестве с Харьковом азербайджанской стороны. «Инвестиционный климат в Харькове за последние годы стремительно улучшается, и наши бизнесмены очень хотят войти на харьковский рынок. И приятно отметить, что городской голова является гарантом этих отношений. Ведь самое главное для бизнес-кругов – это стабильность», - подчеркнул Азер Худаяр оглы Худиев.



После визита к городскому голове послы встретятся с харьковскими бизнесменами, которым расскажут об инвестклимате Казахстана и Азербайджана и о реализации возможных совместных проектов.

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