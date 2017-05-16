16.05.2017 16:22

В Харькове пройдет арт-парад «Слобожанская вышиванка»

Концерт, демонстрация коллекций вышиванок, флешмоб и мастер-шоу состоятся 18 мая на площадке возле Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.Лысенко.



// ХОГА

О том, как будут отмечать в Харьковской области Всемирный день вышиванки, рассказал начальник Управления культуры и туризма ХОГА Олег Яцына. По его словам, торжества у ХНАТОБа начнутся в 17:00 18 мая и продлятся до 20 часов.

«Вышиванка - неотъемлемый атрибут украинской культуры, не только этнической, но и современной. Приятно наблюдать, что мода на вышивку возвращается», - отметил Олег Яцына.

Он рассказал, что на праздник будут приглашены народные коллективы различных национальных меньшинств, проживающих на Харьковщине. Также во время арт-парада состоится демонстрация одежды. Свои коллекции представят мастера из Харьковской государственной академии дизайна и искусств, Харьковского высшего профессионального училища швейного производства, колледжа текстиля и дизайна. Кроме того, на мероприятии продемонстрируют вещи из частных коллекций.

По словам руководителя творческой мастерской «Слобожанский ладинец» Натальи Нечепуренко, на праздник приглашены более 10 мастеров из Харьковской области.

«Слобожанский орнамент - особый, это вышивка белым по белому. Мастера использовали около 150 видов швов, - рассказала Наталья Нечепуренко. - Вышиванка - это наш генетический код. Выбирая, например, сорочку, откройте свое сердце и попробуйте почувствовать энергетику, которую несут орнаменты. Надо учитывать, что у каждого украинского региона - своя вышивка. Если вышивка вам подходит - вы это сразу почувствуете».