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16.05.2017  16:58   

У провайдеров есть две недели, чтобы создать механизм блокировки «Яндекс» и Мail.Ru

Указ президента о расширении санкций относительно РФ вступит в силу не позднее 1 июня.


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Об этом свидетельствует порядок официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу, изложенный в соответствующем указе президента.

«Законы Украины, другие акты Верховной Рады, акты Президента Украины, Кабмина не позднее чем в 15-дневный срок после их принятия в установленном порядке и подписания подлежат обнародованию на государственном языке в официальных печатных изданиях», - говорится в документе.

В то же время, в указе о расширении санкций сказано, что он вступает в силу со дня его опубликования.

Таким образом официальные печатные издания, «Официальный вестник Украины» и газета «Урядовый курьер», должны опубликовать указ до 1 июня.

Пока же в Интернет-ассоциации заявили, что блокировка попавших под санкции российских сайтов украинскими провайдерами на данный момент невозможно технически.

«По состоянию на сегодня это невозможно выполнить», – сообщил председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

Федиенко добавил, что для реализации блокировки провайдерам может потребоваться время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.

Председатель ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины» Татьяна Попова сообщила агентству, что теоретически технически ограничение доступа к некоторому количеству ресурсов возможно, но на практике его будет легко обойти.

«Любой вид блокировки (DNS, URL, IP-адрес и пр.) неэффективен, а продвинутые пользователи легко его обойдут», - отметила она.

В то же время в «Укртелекоме» заявили, что уже начали блокировать российские ресурсы.

«Укртелеком выполняет требования Указа Президента Украины №133 / 2017 о запрете предоставления услуг доступа к ряду веб-ресурсов, которые детализированы в тексте указа. Процесс довольно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов», - рассказал директор по корпоративным коммуникациям «Укртелеком» Михаил Шуранов.

«Работы уже начаты. Они будут проводиться поэтапно и, по предварительной оценке специалистов, будут продолжаться от нескольких дней до недели», - добавил Шуранов.

Напомним, президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц. В частности, под санкции попали приложения Яндекс, соцсети Вконтакте и Одноклассники.

С полным списком юридических лиц, которые попали под санкции, можно ознакомиться здесь.

Источник:   Украинская правда
 Тэги:  блокировка, провайдеры
 
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