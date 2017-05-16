У провайдеров есть две недели, чтобы создать механизм блокировки «Яндекс» и Мail.Ru

Указ президента о расширении санкций относительно РФ вступит в силу не позднее 1 июня.
Об этом свидетельствует порядок официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу, изложенный в соответствующем указе президента.
«Законы Украины, другие акты Верховной Рады, акты Президента Украины, Кабмина не позднее чем в 15-дневный срок после их принятия в установленном порядке и подписания подлежат обнародованию на государственном языке в официальных печатных изданиях», - говорится в документе.
В то же время, в указе о расширении санкций сказано, что он вступает в силу со дня его опубликования.
Таким образом официальные печатные издания, «Официальный вестник Украины» и газета «Урядовый курьер», должны опубликовать указ до 1 июня.
Пока же в Интернет-ассоциации заявили, что блокировка попавших под санкции российских сайтов украинскими провайдерами на данный момент невозможно технически.
«По состоянию на сегодня это невозможно выполнить», – сообщил председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.
Федиенко добавил, что для реализации блокировки провайдерам может потребоваться время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.
Председатель ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины» Татьяна Попова сообщила агентству, что теоретически технически ограничение доступа к некоторому количеству ресурсов возможно, но на практике его будет легко обойти.
«Любой вид блокировки (DNS, URL, IP-адрес и пр.) неэффективен, а продвинутые пользователи легко его обойдут», - отметила она.
В то же время в «Укртелекоме» заявили, что уже начали блокировать российские ресурсы.
«Укртелеком выполняет требования Указа Президента Украины №133 / 2017 о запрете предоставления услуг доступа к ряду веб-ресурсов, которые детализированы в тексте указа. Процесс довольно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов», - рассказал директор по корпоративным коммуникациям «Укртелеком» Михаил Шуранов.
«Работы уже начаты. Они будут проводиться поэтапно и, по предварительной оценке специалистов, будут продолжаться от нескольких дней до недели», - добавил Шуранов.
Напомним, президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц. В частности, под санкции попали приложения Яндекс, соцсети Вконтакте и Одноклассники.
С полным списком юридических лиц, которые попали под санкции, можно ознакомиться здесь.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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