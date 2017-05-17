В Харьков вернутся ночные заморозки

Две ночи температура воздуха будет опускаться ниже 0°С.
Об этом сообщили в Главном управлении службы по чрезвычайным ситуациям.
«По данным Укргидрометцентра, ночью 18-19 мая в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°С», – говорится в сообщении.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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