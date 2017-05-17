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17.05.2017  10:34   

В Харьков вернутся ночные заморозки

Две ночи температура воздуха будет опускаться ниже 0°С.


// РБК-Украина

Об этом сообщили в Главном управлении службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, ночью 18-19 мая в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°С», – говорится в сообщении.

Тэги:  заморозок, харьков
 
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