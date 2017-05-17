17.05.2017 11:45

Ко Дню семьи в Харькове проведут социальную акцию

Харьковская областная молодежная общественная организация «Харьковский центр волонтеров» 18 мая проведет общегородскую социальную акцию «Моя семья - мое богатство!».



\\Телеграф

По информации пресс-службы горсовета, участниками акции станут многодетные, малообеспеченные, приемные семьи, семьи, воспитывающие детей и молодежь с функциональными ограничениями, а также семьи временных переселенцев из зоны АТО. Всего - около 150 человек. Праздник приурочен ко Дню семьи, который отмечался 15 мая.

В программе акции – концерт, конкурсы, поздравление семей льготных категорий, а также празднование 10-летнего юбилея Харьковского центра волонтеров.

Начало акции – в 15:00, праздник пройдет по адресу: ул. Харьковских Дивизий, 21 (кафе «Вечерние зори»). Телефон для справок: 0991582548.

Отметим, что акция состоится в рамках проекта организации «Родинний дім» - победителя конкурса проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.