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17.05.2017  12:18   

Харьковчан приглашают на молодежную ярмарку вакансий

Более 3 тысяч вакансий предложат молодежи харьковские предприятия на ярмарке вакансий, которая пройдет 18 мая в конференц-зале ОСК «Металлист» (ул. Плехановская, 65).


gomel.today
Цель ярмарки – помочь молодежи сориентироваться на украинском рынке труда и легально устроиться на работу.  Вниманию соискателей будет представлено более 50 тыс. вакансий по Украине, из которых 3,2 тыс. – от харьковских работодателей. В числе предложенных вакансий – работа менеджером, маркетологом, IT-специалистом, рекрутером, провизором, копирайтером, переводчиком, инженером, рабочие профессии.
 
Желающие смогут пройти тестирование, получить информацию о профессиональном обучении и другие полезные советы по поиску работы. Кроме того, состоятся бесплатные мастер-классы и тренинги, молодые люди смогут создать видеорезюме и пройти собеседование на английском языке с представителями международных компаний. 
 
Время работы ярмарки – с 11:00 до 15:00.
 
Отметим, что ярмарка вакансий в Харькове пройдет в рамках всеукраинской кампании «День карьеры Profit Day». Проект ориентирован на молодежь без опыта работы, которая начинает свою профессиональную карьеру. Подобные мероприятия пройдут в восьми регионах Украины. Молодым людям предлагается прийти на ярмарку в вишиванках, поскольку в этот день в Украине отмечается День вишиванки.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  металлист, работа, ярмарка вакансий
 
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