17.05.2017 12:18

Харьковчан приглашают на молодежную ярмарку вакансий

Более 3 тысяч вакансий предложат молодежи харьковские предприятия на ярмарке вакансий, которая пройдет 18 мая в конференц-зале ОСК «Металлист» (ул. Плехановская, 65).



gomel.today

Цель ярмарки – помочь молодежи сориентироваться на украинском рынке труда и легально устроиться на работу. Вниманию соискателей будет представлено более 50 тыс. вакансий по Украине, из которых 3,2 тыс. – от харьковских работодателей. В числе предложенных вакансий – работа менеджером, маркетологом, IT-специалистом, рекрутером, провизором, копирайтером, переводчиком, инженером, рабочие профессии.

Желающие смогут пройти тестирование, получить информацию о профессиональном обучении и другие полезные советы по поиску работы. Кроме того, состоятся бесплатные мастер-классы и тренинги, молодые люди смогут создать видеорезюме и пройти собеседование на английском языке с представителями международных компаний.

Время работы ярмарки – с 11:00 до 15:00.

Отметим, что ярмарка вакансий в Харькове пройдет в рамках всеукраинской кампании «День карьеры Profit Day». Проект ориентирован на молодежь без опыта работы, которая начинает свою профессиональную карьеру. Подобные мероприятия пройдут в восьми регионах Украины. Молодым людям предлагается прийти на ярмарку в вишиванках, поскольку в этот день в Украине отмечается День вишиванки.