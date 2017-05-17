17.05.2017 18:51

К продавцам бытовой техники идет проверка

Спортивный инвентарь, игрушки - все это теперь сложная техника. Эти товары входят в обновленный Кабмином перечень, в котором 300 позиций. Товары из него предприниматели теперь могут реализовывать только с гарантийным чеком.



Informat.com.ua

8 мая вступили в силу законодательные изменения о продаже бытовой и другой сложной техники только с чеком. Однако продавцы таких товаров пока не выстраиваются в очереди, чтобы купить кассовые аппараты.

«Мы понимаем количество людей, которые занимаются реализацией бытовой техники. И мы хотим видеть адекватное увеличение количества зарегистрированных кассовых аппаратов. Пока мы не увидели значительного увеличения. Всего на 200 аппаратов кассовых зарегистрировано больше, по сравнению с предыдущим месяцем», - информирует начальник ГУ ГФС в Харьковской области Николай Рыбаков.

В Государственной фискальной службе, между тем, напоминают, цель законодательных нововведений - защитить права потребителей и пополнить бюджет. И те, кто пополнять его не захотят добровольно, делать это будут вынуждено.

«На сегодняшний момент уже знаете как, раз-два-три-четыре-пять, кто не спрятался, мы не виноваты. Мы начинаем свою работу фискальную, эта работа лежит на нас. И это деньги, которые должны поступить в местный бюджет», - говорит начальник ГУ ГФС в Харьковской области Николай Рыбаков.

«Закон вступил в действие, и вся эта куча разговоров о том, что это отменят, что этого не может быть, что это сложно, поверьте, это не сложно. Мой месседж, мое последнее китайское предупреждение - ставьте кассовые аппараты. Чтобы потом, когда уже в ближайшую неделю рейды начнутся, чтобы «ревизоры» не были плохие, - сообщает заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Баграт Хачатурян.

В ГФС напоминают, самый дешевый кассовый аппарат стоит около 4 тысяч гривен. В то время как штраф за его отсутствие - полная стоимость проданного без чека товара. Если речь идет о холодильнике, сумма значительная. Поэтому это именно тот случай, говорят в ГФС, когда скупой платит дважды.