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17.05.2017  17:16   

В Харькове пройдет фотовыставка, посвященная детям из зоны АТО

Фотовыставка «У войны не детское лицо» пройдет в выставочном зале Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (пл. Свободы, 4).


city.kharkov.ua
Выставка приурочена к Международному дню защиты детей и является социальным арт-проектом Федерации греческих обществ Украины  и  фотоклуба «Матрица» (город Мариуполь) при поддержке благотворительной организации «Фонд Бумбураса». Выставка экспонируется в разных городах Украины. Организаторы в Харькове – ЦНБ ХНУ им. В. Н. Каразина и Харьковское городское общество греков «Гелиос».
 
На выставке будут представлены 60 фоторабот мариупольских фотохудожников Юрия Филина, Александра Бережного, Сергея Орлова и Льва Сандалова. Экспозиция построена на контрасте.  На фотографиях первой части выставки запечатлены дети из сел Донецкой области с компактным проживанием греческого населения (Гранитное, Чермалык, Староигнатьевка и Сартана),  которые стали  очевидцами боевых действий на юго-востоке Украины. Вторая часть фотографий снята на празднике, который проходил в поселке Сартана под девизом «Должны смеяться дети и в мирном мире жить».
 
В ходе презентации экспозиции пройдет благотворительная акция по сбору средств для оказания помощи детям, которые живут в зоне АТО.
 
Как отметила председатель Федерации  греческих обществ Украины Александра Проценко-Пичаджи, центральная тема выставки – восприятие детьми войны, их переживания и надежды на будущее.
 
«Запечатленные детские лица на фоне разрушенных от артобстрелов  школ и домов, простреленных окон дают возможность сторонам конфликта и всем, от кого зависит его разрешение, еще раз задуматься над реальной ценой развернувшейся необъявленной войны и необходимостью ее скорейшего окончания. Именно понимание цены мира и подтолкнуло нас к созданию этого фотопроекта», - отметила Александра Проценко-Пичаджи.
 
Открытие выставки - 24 мая, начало - в  16:00. Вход на презентацию фотопроекта - свободный.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дети, каразина, выставка, харьков, ато, фото
 
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