17.05.2017 19:58

9-летний харьковский школьник притягивает металлические предметы

Он такой же, как и все его сверстники. Любит играть в компьютерные игры, сидеть в соцсетях и ходить в школу. Восьмилетний Максим Марусенко с виду обычный ребенок, пока не берет металлические предметы.



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Здесь начинается странное. За несколько секунд десять пятикопеечных монет, словно магнитом привлечены на грудь. Свою способность притягивать металл Максим разглядел относительно недавно. Рассказывает, к этому привела обычная детская любознательность.

«Я увидел в ютубе, что есть некоторые люди, у которых магнитится. Я попробовал, вначале у меня не получалось, но а потом оно как-то стало магнититься. Попробовал монетку, магнитилась, но я никому не говорил. Потом утром проснулся, пошел в кухню, и стали магнититься, уже ложки и вилки», - рассказывает Максим Марусенко.

И вот уже не только вилки и ложки спокойно держит на себе школьник. Утюг и достаточно тяжелый скейт также не оторвать от его груди.

«Эмоции были непередаваемые. Я вначале действительно не поверила. Говорю Максим, а ну еще, начала ему таскать все предметы железные. Начала цеплять, а оно все висит. У меня были такие эмоции, я была в восторге и шоке», - говорит мама мальчика Виктория Марусенко.

Откуда взялись такие способности у ее сына, Виктория Марусенко даже не представляет. Никто из их родственников не может притягивать металл. Мальчик абсолютно здоров, увлекается спортом и точными науками.

«Когда обнаружилась у него такая способность, я у него спрашиваю, Максим это вот недавно у тебя так стало получаться? «Нет и раньше пробовал, по копеечке, по ложечке»», - рассказывает мама мальчика Виктория Марусенко.

Максим Марусенко продолжает развивать свои способности. Хочет держать на себе велосипед и другие, более тяжелые металлические предметы. Если получится, хочет показать свой дар на всю страну. Пока же развлекает этим своих школьных друзей. Хотя сначала те над ним шутили.