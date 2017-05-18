18.05.2017 12:15

На Харьковщине пройдет фестиваль для детей с ограниченными возможностями

Мероприятие «Дети и культура: тропинками сказок» пройдет 20 мая в рамках серии, которая уже стала традиционной, - «Из прошлого - в будущее: дорогой надежд».



kharkivoda.gov.ua

Воспитанники учебно-воспитательного специализированного комплекса № 8 посетят музей боевого братства в Соколово, после чего для них проведут интерактивные мероприятия на базе отдыха «Соколово», а также игровой командный квест. Гостей праздника угостят полевой кашей (кулешом) и покатают на лошадях и осликах. Детей будет сопровождать педагогический и медицинский персонал, а также волонтеры музейного отделения Харьковской государственной академии культуры и Харьковской гимназии № 14.

Фестиваль проводится студентами и преподавателями ХГАК с участием волонтерского движения Харьковской гимназии № 14, при поддержке Управления культуры и туризма ХОГА, а также в сотрудничестве и при активном участии сотрудников Змиевского краеведческого музея и Змиевской районной администрации.