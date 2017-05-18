 
Главная Новости Общество На Харьковщине пройдет фестиваль для детей с ограниченными возможностями
18.05.2017  12:15   

На Харьковщине пройдет фестиваль для детей с ограниченными возможностями

Мероприятие «Дети и культура: тропинками сказок» пройдет 20 мая в рамках серии, которая уже стала традиционной, - «Из прошлого - в будущее: дорогой надежд».


kharkivoda.gov.ua
Воспитанники учебно-воспитательного специализированного комплекса № 8 посетят музей боевого братства в  Соколово, после чего для них проведут интерактивные мероприятия на базе отдыха «Соколово», а также игровой командный квест. Гостей праздника угостят полевой кашей (кулешом) и покатают на лошадях и осликах. Детей будет сопровождать педагогический и медицинский персонал, а также волонтеры музейного отделения Харьковской государственной академии культуры и Харьковской гимназии № 14.
 
Фестиваль проводится студентами и преподавателями ХГАК с участием волонтерского движения Харьковской гимназии № 14, при поддержке Управления культуры и туризма ХОГА, а также в сотрудничестве и при активном участии сотрудников Змиевского краеведческого музея и Змиевской районной администрации.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  фестиваль, академия, культура, харьков, дети
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.05 Спорт В Харькове пройдет фестиваль водного спорта и туризма 07.05 Концерты, фестивали В Харькове прошел фестиваль бальных танцев «Харьковский вальс»   05.05 Центральный парк культуры и отдыха Традиционный фестиваль бальных танцев пройдет в парке Горького
 
 

Видео

Юлия Светличная: Мы сможем показать Евросоюзу что такое Харьков, что такое Украина
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 