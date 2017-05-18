18.05.2017 14:15

С 1 октября в Украине вырастут пенсии

Пенсионная реформа, разработанная правительством, предусматривает рост пенсии без повышения пенсионного возраста.



Подробности

В частности, Кабмин предлагает пересмотреть пенсии, которые не изменялись пять лет, и ликвидировать дискриминацию пенсионеров по году выхода на пенсию. Сейчас размер пенсий при равенстве лет страхового стажа и заработка может отличаться в 2,5 раза. Поскольку средняя заработная плата, которая применяется при начислении пенсий, выросла, а сами пенсии не пересматривались.

При пересчете пенсий будет применяться показатель средней заработной платы на уровне 3 764,40 грн. Этот же показатель применяется при назначении пенсий в этом году. Пересмотр в целом коснется 5,6 млн пенсионеров. Примерно 1,3 млн украинцев получат дополнительно к своей нынешней пенсии ежемесячно до 200 грн. Для 1,2 млн повышение составит от 200 до 500 грн. 2 млн получат повышение 500 - 1000 грн. И еще более 1,1 млн украинцев получат более 1000 грн ежемесячной доплаты.

Кроме этого, правительство предлагает уже с 1 октября, а не с 1 декабря, как предполагает бюджетный закон, пересмотреть минимальную пенсию - она ​​вырастет до 1373 грн. В результате рост выплат в этом году коснется почти 9 млн пенсионеров.

Также с октября этого года правительство предлагает отменить 15%-е снижение пенсий работающим пенсионерам.

С 1 января 2018 предлагается установить единые правила начисления пенсий. Так, по возрасту в 60 лет на пенсию будут выходить при наличии страхового стажа в 25 лет. Каждые 12 месяцев требование к размеру страхового стажа будет увеличиваться на 1 год. И в 2028 году, чтобы получить пенсию по возрасту, необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа. В 63 года пенсия по возрасту как для мужчин, так и для женщин, будет назначаться при наличии страхового стажа продолжительностью от 15 до 25 лет (с 2028 г. - 25-35 лет). Лица, у которых на момент назначения пенсии не будет необходимого страхового стажа, смогут выбрать - доработать или приобрести необходимое количество лет (но не более пяти).

Начиная с 1 января 2019 года, для лиц, у которых страховой стаж составит 15 лет, пенсия по возрасту будет назначаться в 65 лет. Лица, у которых отсутствует страховой стаж продолжительностью 15 лет, будут иметь право на назначение государственной социальной помощи по достижении 65 лет по совокупным доходам семьи.

Кроме того, Кабмин предлагает ликвидировать спецпенсии для депутатов, государственных служащих, судей, прокуроров, служащих органов местного самоуправления, научных работников. Специальные пенсии, которые уже назначены, будут выплачиваться и в дальнейшем. Изменения коснутся только пенсионеров, которые будут выходить на пенсию после вступления в силу соответствующего закона. С 1 января 2018 г. также отменяется право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других. Пенсии за выслугу лет будут назначаться только военнослужащим.

Кроме того, реформа предусматривает усиление защиты работников вредных производств.

По действующим правилам, пенсионные выплаты для пенсионеров, которые работали на вредных производствах, должны возмещать предприятия. Однако предприятия нередко избегают таких выплат. В результате их задолженность перед Пенсионным фондом, который осуществляет выплаты пенсий бывшим работникам вредных производств, уже достигла 10 млрд грн.

Правительство предлагает изменить действующую систему. Во-первых, предприятия вместо возмещения пенсий будут платить повышенный ЕСВ за своих работников, занятых на вредных производствах. Это позволит предупреждать дальнейшее накопление долгов предприятий перед Пенсионным фондом, а также стимулировать работодателей улучшать условия труда для своих работников, чтобы платить меньше ЕСВ. Во-вторых, дополнительные взносы ЕСВ с 1 января 2019 года за работников моложе 35 лет будут накапливаться на их индивидуальных пенсионных счетах. Это повысит их социальную защищенность и пенсионные гарантии.