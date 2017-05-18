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18.05.2017  14:58   

В харьковской школе увековечили память воинов-интернационалистов

На фасаде здания Харьковской специализированной школы №18 по ул. Ильинской, 40 в Холодногорском районе установили мемориальную доску воинам-интернационалистам.


// city.kharkov.ua

Табличка установлена воинам-афганцам, кавалерам ордена Красной Звезды, выпускникам школы Виталию Смирнову и Валерию Черевику.

Решение о том, чтобы увековечить память выдающихся харьковчан, было принято на заседании Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.

«Они - истинные патриоты своей Родины, которые ценой собственной жизни защищали интересы страны. Я призываю всех бережно относиться к памяти воинов-интернационалистов и не забывать о подвигах героев», - подчеркнул в ходе открытия председатель Администрации Холодногорского района Максим Мусеев.

Напомним, 16 мая на здании школы №135 была открыта мемориальная доска воину-интернационалисту Виталию Платонову. Также в Харькове в этом году появятся мемориальные таблички, которые увековечат память воинов-интернационалистов Александра Бабича, Сергея Волошко, Александра Перепичая (на здании школы №15 по ул. 12 Апреля, 14), Олега Литкевича, Сергея Орлова, Владимира Ситало (на здании лицея №141 по ул. Бучмы, 44-е).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  мемориальная доска, харьков
 
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