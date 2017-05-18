18.05.2017 16:47

Харьковские пляжи готовят к летнему сезону

Специалисты проверили городские рекреационные зоны и вынесли замечания.



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Сегодня, 18 мая, инспекция проверила готовность зон отдыха на Петренковском водоеме, в Алексеевском лугопарке и на берегу озера возле мотеля «Дружба».

Как сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач, в ближайшее время проверку пройдут все девять рекреационных зон города. Уже сейчас мусор практически отовсюду вывезен, часть малых архитектурных форм покрашена, в некоторые места арендаторы уже завезли новый песок. Осталось обновить мусорные контейнеры, где это необходимо, а также установить больше урн.

«Еще есть недочеты, они будут исправлены в течение двух недель. Проверки еще будут проходить, и наша задача – благоустроить зоны отдыха харьковчан, проверить работу медицинских и спасательных пунктов», - сказал Алексей Богач.

Начальник Специализированной водно-спасательной службы города Харькова Валерий Михайлов отметил, что официально купальный сезон был открыт 15 мая. С этого времени на пяти водоемах Харькова - Петренковском водоеме, в Журавлевском и Удянском гидропарках, в Алексеевском лугопарке и на Основянском водоеме - работают восемь спасательных пунктов. На Журавлевке с этого года их три: еще один дополнительный пункт теперь находится в районе ул. Цветущей.

По его словам, все спасатели уже прошли аттестацию. На каждом пункте работают три сотрудника, которые обеспечены всем необходимым: спасательными лодками, спасательными кругами, мегафонами, биноклями, аптечками и другим снаряжением. Если на пляже есть отдельный медпункт, то там работает медработник, а если нет – за помощью можно обращаться к спасателям.

Валерий Михайлов попросил харьковчан быть аккуратными, осторожными и пока не купаться, поскольку рекреационные зоны еще не получили санитарных паспортов.

По словам начальника отдела государственного контроля за соблюдением санитарного законодательства управления Госпродпотребслужбы в городе Харькове Ирины Зубковой, санитарный паспорт выдается после того, как будет подготовлено и проверено дно, качество воды в водоеме, арендаторы предоставят договоры на работу спасателей, медпункта, обновят на пляжах песок, проведут дезинсекционные мероприятия.

Ирина Зубкова также отметила, что лабораторный анализ воды специалисты еще не производили. Его проведут после того, как среднесуточная температура будет составлять не ниже 16 градусов тепла, и бактерии начнут размножаться.

Отметим, в прошлом году санитарные паспорта выдали только арендаторам Журавлевского и Безлюдовского гидропарков.

«Там, где нельзя будет купаться, – будут висеть таблички «Купаться запрещено». Человек может отдохнуть в этом месте, на природе, но не нырять в воду. Если людей предупредили, но они все-таки пошли купаться, то они несут персональную ответственность. Нужно быть аккуратными и внимательными, чтобы не получить травму или инфекционное заболевание», - обратилась к харьковчанам Ирина Зубкова.

Отметим, что места для массового отдыха людей на водоемах инспектировали представители Департамента коммунального хозяйства, депутатской постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии, Госпродпотребслужбы, водно-спасательной службы.