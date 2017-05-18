18.05.2017 17:34

Распространение химиката в Лозовском районе остановлено

Коммунальное предприятие в Лозовском районе вывезло на свалку бытовых отходов 18 тонн химического вещества, из них 3 бочки (по 200 литров) разгерметизировались. Запах одоранта дошел до школы, расположенной в 4 км от свалки.



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По информации заместителя председателя ХОГА Александра Скакуна, на месте происшествия работает следственная оперативная группа Национальной полиции. Событие внесено в ЕРГР.

Напомним, сообщение о том, что трое школьников из с. Смирновка Лозовского района обратились в медпункт с признаками тошноты и головной боли, поступило в ГСЧС в 11:00 18 мая.

«Двое детей 2000 года рождения и один ребенок 2004 года рождения были госпитализированы в Лозовскую городскую больницу с предварительным диагнозом - отравление промышленным газом. По последним данным, указанный диагноз не подтвердился. Дети остаются под наблюдением, их состояние оценивается как удовлетворительное», - отметил Александр Скакун.

После получения информации о происшествии на место сразу выехали представители руководства ГСЧС Лозовского района и Национальной полиции.

«На месте выяснили, что в воздухе чувствуется резкий химический запах неизвестного вещества. По результатам обследования прилегающей территории установили, что 17 мая КП «Областное коммунальное специализированное предприятие по выполнению норм экологической безопасности» вывезло на свалку бытовых отходов 18 тонн химического вещества, из них 3 бочки (по 200 литров) разгерметизировались, - пояснил Александр Скакун. - В результате разлива этого вещества (предварительно - это этилмеркоптан) по прилегающей территории в воздухе распространился едкий запах. Площадь разлива вещества составила 1000 квадратных метров. Сейчас участок разлива обработали сорбентом и засыпали слоем земли. Распространение едкого запаха одоранта остановлено».

Заместитель председателя ХОГА отметил, что в Лозовском районе было проведено заседание районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. В настоящее время обстоятельства происшествия расследует Национальная полиция. Ситуация в Лозовском районе находится на контроле ХОГА.