19.05.2017 14:46

В городе наградили лучших банковских работников

Прием по случаю Дня банковских работников состоялся сегодня, 19 мая, в Харьковском городском совете.



city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие представители управления Национального банка Украины в Харьковской области, Харьковского банковского союза, профильных высших учебных заведений, руководители и работники банковских учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории Харькова.

Заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев подчеркнул, что банковская система играет огромную роль в развитии Харькова и Украины.

«На вас возложена большая ответственность, от вашего профессионализма и опыта зависит эффективность социально-экономического развития как Харькова, так и государства в целом. Общими усилиями мы будем продолжать развивать и город, и банковскую систему. В этом году мы начали реализацию новой программы «Теплые кредиты», которая пользуется большой популярностью у харьковчан, и сейчас готовим еще несколько новых программ, которые надеемся реализовать совместно с банками», - отметил Михаил Фатеев.

Он вручил лучшим банковским работникам Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета и Благодарности городского головы. Со списком награжденных можно ознакомиться здесь

Справка. Указом Президента Украины от 6 марта 2004 года установлен День банковских работников, который отмечается ежегодно 20 мая. Банковская система Украины берет начало от принятия в марте 1991 года Верховной Радой Закона Украины «О банках и банковской деятельности».