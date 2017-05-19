 
Главная Новости Общество В городе наградили лучших банковских работников
19.05.2017  14:46   

В городе наградили лучших банковских работников

Прием по случаю Дня банковских работников состоялся сегодня, 19 мая, в Харьковском городском совете.


city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие представители управления Национального банка Украины в Харьковской области, Харьковского банковского союза, профильных высших учебных заведений, руководители и работники банковских учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории Харькова.
 
Заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев подчеркнул, что банковская система играет огромную роль в развитии Харькова и Украины.
 
«На вас возложена большая ответственность, от вашего профессионализма и опыта зависит эффективность социально-экономического развития как Харькова, так и государства в целом. Общими усилиями мы будем продолжать развивать и город, и банковскую систему. В этом году мы начали реализацию новой программы «Теплые кредиты», которая пользуется большой популярностью у харьковчан, и сейчас готовим еще несколько новых программ, которые надеемся реализовать совместно с банками», - отметил Михаил Фатеев.
 
Он вручил лучшим банковским работникам Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета и Благодарности городского головы. Со списком награжденных можно ознакомиться здесь.
 
Справка. Указом Президента Украины от 6 марта 2004 года установлен День банковских работников, который отмечается ежегодно 20 мая. Банковская система Украины берет начало от принятия в марте 1991 года Верховной Радой Закона Украины «О банках и банковской деятельности».
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  прием, банк, банкир, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.05 Власть Геннадий Кернес провел личный прием в Университете Воздушных Сил (ФОТО) 07.04 Власть Юлия Светличная: Украинская театральная традиция чрезвычайно весомая и мощная (ФОТО) 06.04 Власть Юлия Светличная провела выездной прием на заводе Малышева
 
 

Видео

Более 150 проблемных вопросов сегодня подняли харьковчане во время личного приёма Харьковского городского головы
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 