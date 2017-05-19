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19.05.2017  16:47   

В харьковские центры админуслуг с начала года обратилось 18 тысяч предпринимателей

18,5 тысяч субъектов предпринимательской деятельности обратились в Центр предоставления административных услуг и его территориальные подразделения с начала 2017 года.


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Об этом сообщается в информации Департамента экономики и коммунального имущества Об основных показателях экономического и социального развития города Харькова за I квартал 2017 года. 
 
В центрах админуслуг было выдано 4,5 тыс. документов разрешительного характера, что на 5,4% больше, чем за такой же период прошлого года.Также в ЦПАУ зарегистрировали 993 декларации, что на 10,5% больше, чем в первом квартале 2016 года.
 
Для удобства харьковчан в ЦПАУ продолжают работать телефонная «Горячая линия предпринимателя» и «Электронная консультация». Специалисты предоставляют онлайн-консультации через «Skype» по вопросам предпринимательской деятельности, разрешительной системы и предоставления административных услуг.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  предприниматели, услуги, цпау, харьков
 
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