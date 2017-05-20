20.05.2017 10:21

Как работают «Прозрачные офисы» в Харькове

Они предоставляют 236 видов услуг в одном месте без очередей, толкотни и в комфортных условиях.



dozor.kharkov.ua

«Прозрачные офисы», которые недавно открылись в администрациях Шевченковского и Киевского районов, ежедневно принимают тысячи посетителей.

«Абсолютно весь объем услуг мы предоставляем здесь, и все они бесплатные. Принять о назначении пенсии можем даже со всей Украины. У нас программное обеспечение позволяет, так же мы можем из отдела персонификации выдать справку АК-7, АК-5, которые из Реестра застрахованных людей», - информирует начальник объединенного управления Пенсионного фонда в Шевченковском районе Виктория Иванова.

Среди новых услуг - оформление ID-карты и биометрического паспорта. Загранпаспорт можно оформить в независимости от места регистрации, ID-карту только по месту регистрации.

«Заявителям предоставлена возможность зарегистрироваться в персональном электронном кабинете, выбрать удобное время для посещения и зафиксировать его в это время. Кроме этого, услуги у нас предоставляются в течении 15 минут, это быстрые услуги, есть электронные услуги. Например, регистрация места проживания и снятие с регистрации места проживания - это наиболее востребованная услуга, мы предоставляем ее в электронном виде. Для этого также необходимо зайти в персональный кабинет», - говорит директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

Специалисты отмечают: ID-карты и биометрического паспорт - это два разных документа. В частности, имея на руках биометрический паспорт, можно путешествовать по миру. А Европе - уже и без оформления дополнительных виз. Биометрический паспорт имеет определенную систему защиты. В нем встроен чип, на котором содержится информация о владельце и его отпечатки пальцев.

«ID-карта - это паспорт нового образца гражданина Украины, назовем его внутренним паспортом вместо книги, которая у нас была. С помощью этого паспорта вы не сможете въезжать в страны ЕС», - добавляет пресс-секретарь ГУ Государственной миграционной службы в Харьковской области Гага Кикнадзе.

Но кроме услуг административного и социального характера, в «Прозрачных офисах» предоставляют различные консультации. Пользователи самостоятельно делают ксерокопии, сканируют все документы, это тоже бесплатно.

«Упростилась работа в плане запросов. Например, для жилищных субсидий ранее мы делали очень много ручных запросов, из-за чего задерживалось назначение жилищных субсидий, сейчас, формируя дело, сразу автоматически формируются запросы по человеку во все службы и ответы приходят значительно быстрее, соответственно и процесс назначения субсидий тоже ускорится», - рассказывает заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения администрации Киевского района Галина Горбенко.

«Перед нами стояла задача, чтобы любой человек, приходя в центр, получал полный спектр услуг в одном месте, чтобы в этом месте максимально исключался доступ чиновника до обращения с теми заявлениями, которые приносят люди», - говорит глава администрации Шевченковского района Владимир Котковский.

Администраторы владеют языком жестов, для людей с ограниченными возможностями работает специальный лифт, есть пандусы, а также другие спецсредства. Также работает и детская комната.

«Мы предлагаем нашим посетителям оставить деток в детской комнате, чтобы спокойно все свои проблемы решать в центре, чтобы дети не скучали. Здесь дети могут и мультики посмотреть, и порисовать, и всякие поделочки сделать, есть конструктор, игрушки», - говорит работница детской комнаты в «Прозрачный офис» Анна Слободянюк.

Работают «Прозрачные офисы» без перерывов, с 9 утра и до 5 вечера предоставляют социальные и пенсионные услуги, до 6 - административные. Центры открыты с понедельника по пятницу и в будущем количество рабочих дней планируют увеличить.