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19.05.2017  18:49   

В Будах на Харьковщине открыли новый пожарно-спасательный пост (ФОТО)

В торжествах приняли участие председатель ХОГА Юлия Светличная, Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко и глава ГСЧС Николай Чечеткин.


kharkivoda.gov.ua
67-й Государственный пожарно-спасательный пост Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области расположен в здании типового пожарного депо бывшего Будянского фаянсового завода. Недействующее здание приобрели в декабре 2015 года за счет районного бюджета. В течение 2016 года здание реконструировали. На эти цели было израсходовано 2,5 млн грн.
 
«Главное - это безопасность жизни и здоровья человека. Открытие пожарно-спасательного поста позволит предупредить чрезвычайные ситуации, которые могут случиться в этой громаде. Зона выезда подразделения - восемь населенных пунктов, в которых проживают 30 тысяч человек. Мне приятно, что совместные усилия ГСЧС и органов государственной власти дали возможность за короткий срок с ограниченным финансовым ресурсом открыть этот пост», - сказала Юлия Светличная.
 
«Президент проводит политику децентрализации, которая дает возможность финансово усилить местное самоуправление. Правительство проводит политику, которая позволяет увеличить материально-техническую базу ГСЧС, а также заработную плату нашим спасателям. Все остальное будет зависеть только от того, как мы будем координироваться», - отметил Геннадий Зубко.
 
Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям отметил, что ГСЧС находится в процессе реформирования, одним из направлений которого является повышение дееспособности подразделений спасателей.
 
«Хочу выразить благодарность председателю облгосадминистрации Юлии Светличной и руководству района. Благодаря открытию этого пункта уменьшится радиус выезда подразделений ГСЧС к местам возможного возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и других событий, повысится эффективность реагирования, защита населения и территорий», - отметил Николай Чечеткин.
 
В ходе торжественного открытия подразделению пожарно-спасательного поста, в котором работают 15 спасателей, передали новый современный пожарный автомобиль.
 
«Автомобиль оснащен всем необходимым для того, чтобы вовремя спасать человеческие жизни. Мы, безусловно, будем двигаться в том направлении, чтобы каждая территориальная громада имела спасательно-пожарные посты такого уровня», - отметила руководитель области.
 
Во время торжеств Юлия Светличная вручила благодарности председателя ХОГА и грамоты облгосадминистрации бойцам ГСЧС, участвовавшим в реконструкции здания пожарного депо. Также они получили ведомственные награды ГСЧС.
 
 
 
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  спасатели, светличная, харьков
 
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