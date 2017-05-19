19.05.2017 18:49

В Будах на Харьковщине открыли новый пожарно-спасательный пост (ФОТО)

В торжествах приняли участие председатель ХОГА Юлия Светличная, Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко и глава ГСЧС Николай Чечеткин.



kharkivoda.gov.ua

67-й Государственный пожарно-спасательный пост Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области расположен в здании типового пожарного депо бывшего Будянского фаянсового завода. Недействующее здание приобрели в декабре 2015 года за счет районного бюджета. В течение 2016 года здание реконструировали. На эти цели было израсходовано 2,5 млн грн.

«Главное - это безопасность жизни и здоровья человека. Открытие пожарно-спасательного поста позволит предупредить чрезвычайные ситуации, которые могут случиться в этой громаде. Зона выезда подразделения - восемь населенных пунктов, в которых проживают 30 тысяч человек. Мне приятно, что совместные усилия ГСЧС и органов государственной власти дали возможность за короткий срок с ограниченным финансовым ресурсом открыть этот пост», - сказала Юлия Светличная.

«Президент проводит политику децентрализации, которая дает возможность финансово усилить местное самоуправление. Правительство проводит политику, которая позволяет увеличить материально-техническую базу ГСЧС, а также заработную плату нашим спасателям. Все остальное будет зависеть только от того, как мы будем координироваться», - отметил Геннадий Зубко.

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям отметил, что ГСЧС находится в процессе реформирования, одним из направлений которого является повышение дееспособности подразделений спасателей.

«Хочу выразить благодарность председателю облгосадминистрации Юлии Светличной и руководству района. Благодаря открытию этого пункта уменьшится радиус выезда подразделений ГСЧС к местам возможного возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и других событий, повысится эффективность реагирования, защита населения и территорий», - отметил Николай Чечеткин.

В ходе торжественного открытия подразделению пожарно-спасательного поста, в котором работают 15 спасателей, передали новый современный пожарный автомобиль.

«Автомобиль оснащен всем необходимым для того, чтобы вовремя спасать человеческие жизни. Мы, безусловно, будем двигаться в том направлении, чтобы каждая территориальная громада имела спасательно-пожарные посты такого уровня», - отметила руководитель области.

Во время торжеств Юлия Светличная вручила благодарности председателя ХОГА и грамоты облгосадминистрации бойцам ГСЧС, участвовавшим в реконструкции здания пожарного депо. Также они получили ведомственные награды ГСЧС.